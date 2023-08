3 मौके जब AEW All In में WWE दिग्गज Bray Wyatt को ट्रिब्यूट दिया गया

Bray Wyatt: WWE सुपरस्टार ब्रे वायट (Bray Wyatt) के अचानक निधन पर अभी भी यकीन कर पाना मुश्किल है। वायट को WWE ने स्मैकडाउन (SmackDown) के हालिया एपिसोड में जबरदस्त तरीके से ट्रिब्यूट दिया था। अब AEW के ऑल इन (All In) इवेंट के दौरान भी कुछ मौकों पर दिग्गज को श्रद्धांजलि दी गई।

All In इवेंट तगड़ा रहा और यहां कई बेहतरीन मैच देखने को मिले। इन सभी चीज़ों ने फैंस को प्रभावित किया और ब्रे वायट को दिए गए ट्रिब्यूट पर भी सभी की नज़रें गई। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 मौकों के बारे में बात करेंगे, जब AEW All In में ब्रे वायट को ट्रिब्यूट दिया गया।

3- FTR का AEW All In में WWE दिग्गज Bray Wyatt का आर्मबैंड पहनना

All In में FTR और यंग बक्स के बीच AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। यह मुकाबला काफी धमाकेदार रहा। मैच में दौरान FTR ने स्वर्गीय ब्रे वायट और ब्रोडी ली का आर्मबैंड पहना था। FTR के डैक्स हार्वुड और कैश व्हीलर दोनों के हाथों में WWE दिग्गजों के आर्मबैंड नज़र आ रहे थे।

FTR के लिए All in काफी बेहतरीन साबित हुआ, उन्होंने यंग बक्स पर एक बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने इसी के साथ अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स को भी सफलतापूर्वक रिटेन रखा। FTR ने ब्रे वायट के प्रति सम्मान जताते हुए कई सारे फैंस का दिल जीता है और इस चीज़ को हमेशा ही फैंस याद रखने वाले हैं।

2- मर्सेडीज़ मोने ने आर्मबैंड पहना था

पूर्व WWE सुपरस्टार मर्सेडीज़ मोने (साशा बैंक्स) ने AEW All In शो को अटेंड किया था। वो फैंस के बीच बैठकर शो का आनंद ले रही थीं। आपको बता दें कि मर्सेडीज़ AEW का हिस्सा नहीं हैं, असल में वो सिर्फ शो के लिए ही गई थीं। जब टीवी स्क्रीन पर उन्हें दिखाया गया, तो उनके हाथों पर आर्मबैंड था।

उनके इस आर्मबैंड पर 'विंडहैम' लिखा हुआ था, जो ब्रे वायट का असली नाम है। बैंक्स भले ही रिंग में जाकर फैंस का मनोरंजन करते हुए नज़र नहीं आईं लेकिन उन्होंने पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन को श्रद्धांजलि देते हुए कई सारे फैंस का दिल जीता है। देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में मर्सेडीज़ मोने का AEW में डेब्यू भी देखने को मिल सकता है।

1- हाउस ऑफ ब्लैक का लालटेन लेकर एंट्री करना

हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन अपनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन और डार्क कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। AEW All In में इस ग्रुप ने फैंस का दिल जीता और उन्हें तगड़ा रिएक्शन मिला। अचानक लाइट बंद हुई और फैंस ने फोन द्वारा टोर्च जलाकर ब्रे वायट को ट्रिब्यूट दिया। इसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक ने एंट्री की। उन्होंने ब्रे वायट के अंदाज में एंट्री की और वो लालटेन लेकर आए।

मालाकाई ब्लैक, बडी मैथ्यूज़ और ब्रोडी किंग का इस तरह से पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन को श्रद्धांजलि देना काफी शानदार चीज़ रही। हाउस ऑफ ब्लैक की All In में एंट्रेंस हमेशा याद रखी जाएगी लेकिन उनके लिए मैच भूलने लायक रहा। दरअसल, वो अक्लेम्ड और बिली गन के खिलाफ मैच में अपने AEW ट्रियोज़ टाइटल्स गंवा बैठे। उनकी हार ने कई सारे फैंस को चौंका दिया।