AEW All In 2023 रिजल्ट्स: 81,000 हज़ार से ज्यादा फैंस के सामने CM Punk और Jon Moxley हुए बुरी तरह लहूलुहान, मेन इवेंट का धमाकेदार अंत 

All In: AEW ऑल इन (All In) इवेंट काफी धमाकेदार रहा। इस शो का आयोजन लंदन, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिला था। शो में 11 धमाकेदार मैच हुए और कुछ टाइटल चेंज भी देखने को मिले। कई मैच इस शो से हमेशा याद रहेंगे। 81,000 से ज्यादा फैंस ने शो को स्टेडियम से लाइव देखा। खैर, इस आर्टिकल में हम AEW All In के नतीजों पर नज़र डालेंगे।

प्री-शो

- MJF और एडम कोल ने ऑसी ओपन को हराकर ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच जीता।

- हुक ने जैक पैरी को हराकर FTW चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया।

मुख्य शो

- सीएम पंक vs समोआ जो (रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

यह मैच काफी धमाकेदार रहा और दोनों दिग्गजों ने मिलकर इसे खास बनाने की पूरी कोशिश की। मैच के दौरान सीएम पंक ने टैरी फंक का मूव उपयोग करके उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया। इसी बीच पंक लहूलुहान भी हो गए। दिग्गज ने अंत में समोआ जो पर पेप्सी प्लंज मूव लगाया और पिन करके बड़ी जीत हासिल की।

नतीजा: सीएम पंक ने रियल वर्ल्ड टाइटल रिटेन किया

- द गोल्डन एलीट (कोटी इबुशी, कैनी ओमेगा और हैंगमैन पेज) vs कोनोसुके ताकेशिता और बुलट क्लब गोल्ड (जूस रॉबिंसन और जे वाइट)

यह टैग टीम मैच कई अच्छे स्पॉट्स से भरा हुआ था। कैनी ओमेगा और कोनोसुके ताकेशिता ने मिलकर इस मैच को खास बनाने में अहम योगदान दिया। लगभग 20 मिनट तक यह मैच चला। अंत में कैनी में जूस रॉबिंसन और जे वाइट पर वी-ट्रिगर मूव लगाया। हालांकि, ताकेशिता लीगल स्टार थे और उन्होंने रोलअप द्वारा पिन करके जीत दर्ज की।

नतीजा: बुलट क्लब गोल्ड और कोनोसुके ताकेशिता की जीत हुई

- FTR vs द यंग बक्स (AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

FTR और यंग बक्स के बीच हमेशा से तगड़ा तालमेल रहा है और उन्होंने अपने इस टाइटल मैच द्वारा भी यह चीज़ साबित की। इसे आसानी से शो के सबसे जबरदस्त मैचों में गिना जा सकता है। कुछ करीबी किकआउट्स देखने के बाद अंत में FTR ने निक जैक्सन पर शैटर मशीन मूव लगाया और फिर पिन करके जीत दर्ज की। मैच के बाद FTR ने हैंडशेक का ऑफर किया लेकिन यंग बक्स ने इसे ठुकराते हुए बैकस्टेज जाने का फैसला किया।

नतीजा: FTR ने चैंपियनशिप रिटेन की

- एडी किंग्सटन, ऑरेंज कैसिडी, पेंटा एल जीरो मिएडो और बेस्ट फ्रेंड्स vs सैंटाना, ऑर्टिज़, जॉन मोक्सली, व्हीलर यूटा और क्लॉडियो कास्टगनोली (स्टेडियम स्टैमपेड मैच)

मैच की शुरुआत धमाकेदार ब्रॉल से हुई। सभी ने अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पेंटा एल जीरो एम ने जॉन मोक्सली के सिर पर स्केवेर्स से हमला किया। मोक्सली लहूलुहान हुए। ऑरेंज कैसिडी के सिर से भी खून निकलने लगा। बाकी स्टार्स भी खून से लथपथ हो गए। मैच के दौरान पेंटा घायल हो गए और उन्हें बैकस्टेज ले जाना पड़ा। बाद में उन्होंने वापसी भी की। कैसिडी ने जॉन को ग्लास पर डीडीटी दिया। एडी किंग्सटन ने मोक्सली को टेबल पर पटका। दूसरी ओर कैसिडी ने क्लॉडियो कास्टगनोली पर हाथ में ग्लास रखकर ऑरेंज पंच दिया और पिन करके जीत हासिल की।

नतीजा: एडी किंग्सटन, ऑरेंस कैसिडी, पेंटा एल जीरो मिएडो और बेस्ट फ्रेंड्स की जीत हुई

- हिकारू शिडा vs टोनी स्टॉर्म vs सराया vs ब्रिट बेकर (AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच)

सराया और टोनी स्टॉर्म ने साथ में काम करके ज्यादातर मुकाबले में अपना दबदबा बनाया। रिंगसाइड पर गलती से टोनी ने सराया की मां पर हमला कर दिया। सराया का गुस्सा फूटा और उन्होंने टोनी पर भी हमला किया। रूबी सोहो ने एंट्री की लेकिन टोनी ने उनपर भी अटैक कर दिया। अंत में ब्रिट बेकर ने हिकारू शिडा को सबमिशन में फंसाया। हालांकि, उन्हें सफलता नहीं मिली। WWE दिग्गज सराया ने टोनी पर नाइट कैप लगाया और पिन करके जीत हासिल की। सराया ने अपने होमटाउन में चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया।

नतीजा: सराया नई चैंपियन बनीं

- डार्बी एलिन और स्टिंग vs स्वर्व स्ट्रिकलैंड और क्रिश्चियन केज (कॉफिन मैच)

स्टिंग और क्रिश्चियन केज ने मैच की शुरुआत में प्रभावित किया। मैच में लूचासोरस ने दखल दिया लेकिन निक वैन ने आकर उन्हें रोकने की असफल कोशिश की। स्टील चेयर, टेबल और बैट का मैच में इस्तेमाल हुआ। अंत में डार्बी एलिन ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड पर कॉफिन ड्रॉप मूव लगाया और फिर स्टिंग के साथ मिलकर स्वर्व को कॉफिन में बंद करते हुए जीत दर्ज की।

नतीजा: डार्बी एलिन और स्टिंग की जीत हुई

- क्रिस जैरिको vs विल ऑस्प्रे

यह मैच काफी तगड़ा रहा। विल ऑस्प्रे ने हाई-फ्लाइंग मूव्स का बढ़िया तरह से इस्तेमाल किया। क्रिस जैरिको ने भी विल को कड़ी टक्कर दी। डॉन कैलिस ने दखल दिया लेकिन सैमी गुवेरा ने आकर उनपर हमला किया। ऑस्प्रे ने अंत में जैरिको को दो बार स्टॉर्मब्रेकर दिया और पिन करके जीत दर्ज की। मैच के बाद जैरिको ने सैमी को धक्का दिया और चले गए।

नतीजा: विल ऑस्प्रे की जीत हुई

- हाउस ऑफ ब्लैक vs बिली गन और अक्लेम्ड (AEW वर्ल्ड ट्रियोज़ चैंपियनशिप के लिए नो होल्ड्स बार्ड मैच)

हाउस ऑफ ब्लैक ने ब्रे वायट को ट्रिब्यूट देते हुए एंट्री की। मैच की शुरुआत में ही जबरदस्त ब्रॉल हुआ। जूलिया हार्ट ने इंटरफेयर करने की कोशिश की। बिली गन और अक्लेम्ड ने उन्हें धराशाई किया। मर्सेडीज़ मोने फैंस के बीच से मैच देखते हुए नज़र आईं। मैच जारी रहा और बवाल मचा। अंत में मैक्स कास्टर ने HOB के ब्रॉडी किंग पर माइक ड्रॉप मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की। मैच के बाद हाउस ऑफ ब्लैक ने बिली गन और अक्लेम्ड के प्रति सम्मान जताया।

नतीजा: बिली गन और अक्लेम्ड नए ट्रियोज़ चैंपियन बने

- MJF vs एडम कोल (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

मैच की शुरुआत कुछ होल्ड्स के साथ हुई और धीरे-धीरे इन-रिंग एक्शन की गति बढ़ती गई। MJF ने कोल पर उनका ही फिनिशर इस्तेमाल करने की असफल कोशिश की। कोल ने टेबल के टॉप पर MJF को टुम्बस्टोन पाइलड्राइवर भी दिया। दोनों ने एक-दूसरे पर डबल क्लोथ्सलाइन मूव लगाया और एक साथ एक-दूसरे को पिन किया। लगा कि मैच का अंत ड्रॉ में हो जाएगा। हालांकि, दोनों की सहमति से इसे जारी रखा गया। मैच के दौरान कोल ने गलती से रेफरी पर अपना फिनिशर लगा दिया। MJF ने डायमंड रिंग से कोल पर हमला करने का प्लान बनाया। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने दखल देते हुए MJF पर हमला किया। कोल ने बूम मूव लगाकर पिन किया लेकिन काउंट करने के लिए रेफरी नहीं थे। कोल ने स्ट्रॉन्ग को बैकस्टेज जाने के लिए कहा और MJF ने फायदा उठाकर कोल पर इनसाइड क्रेडल मूव लगाकर पिन किया। MJF की जीत हुई। मैच के बाद कोल निराश नज़र आए लेकिन दोनों ने एक-दूसरे प्रति सम्मान दिखाया।

नतीजा: MJF ने टाइटल रिटेन किया

इस तरह से AEW All In का अंत हुआ।