3 तरीके जिनसे Sami Zayn और Kevin Owens WWE Money in the Bank 2023 का हिस्सा बन सकते हैं

WWE: अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस सैमी ज़ेन (Sami Zayn) और केविन ओवेंस (Kevin Owens) को मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) के मैच कार्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। ये दोनों ही स्मैकडाउन (SmackDown) के गो होम एडिशन का हिस्सा बनेंगे। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अपना टाइटल इस फ्राइडे को प्रिटी डेडली (Pretty Deadly) के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे।

इस मैच पर सभी की निगाह टिकी हुई है। हालांकि, इसके बाद भी ये दोनों WWE Money in the Bank में नज़र आ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस Money in the Bank 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं।

3- WWE Money in the Bank 2023 में Kevin Owens और Sami Zayn चैंपियनशिप मैच लड़ सकते हैं

अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस SmackDown में अपना टाइटल प्रिटी डेडली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि, इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि WWE टाइटल चेंज प्लान करेगा।

ऐसे में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस Money in the Bank में एक बार फिर से टाइटल मैच का हिस्सा बन सकते हैं। प्रिटी डेडली ने अपने इन-रिंग वर्क से सभी को प्रभावित किया है। वहीं, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस भी अपने इन-रिंग वर्क के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से WWE एक बार फिर से दोनों टीमों को टाइटल मैच में बुक कर सकता है।

2- इम्पीरियम से मैट रिडल को बचा सकते हैं

Raw में इम्पीरियम के खिलाफ मैट रिडल, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। Money in the Bank के Raw गो होम एडिशन के दौरान इम्पीरियम ग्रुप ने सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पर हमला कर दिया था। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए मैट रिडल ही आए थे।

Money in the Bank इवेंट में मैट रिडल का सामना गुंथर से होना है। इस मैच में भी इम्पीरियम इंटरफेयर कर सकता है। इस दौरान वो मैट रिडल पर हमला कर सकते हैं। उन्हें बचाने के लिए सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस आ सकते हैं। ऐसे में अगर WWE रिडल को हारने के लिए भी बुक करता है, तो इस सैगमेंट से उनके कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

1- ओपन चैलेंज रख सकते हैं

WrestleMania 39 के बाद हुए Raw के एपिसोड में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने अपने टाइटल के लिए ओपन चैलेंज रखा था। इस दौरान उनका सामना द स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स से हुआ था और उन्होंने इस मैच में जीत हासिल करके अपने टाइटल्स को डिफेंड किया था।

कुछ ऐसा ही नजारा हमें WWE Money in the Bank शो के दौरान देखने को मिल सकता है, जिसमें सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अपने टाइटल को लेकर ओपन चैलेंज रख सकते हैं और उनके इस चैलेंज का जवाब लुडविग काइजर और जियोवानी विंची दे सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों ने ही Raw में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पर हमला किया था।

