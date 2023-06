3 WWE चैंपियंस जिन्हें The Great Khali ने हराया हुआ है

The Great Khali: द ग्रेट खली (The Great Khali) WWE इतिहास में सबसे पहले भारतीय वर्ल्ड चैंपियन बने, जिन्होंने अपने डेब्यू के बाद लगातार दिग्गज रेसलर्स की मुश्किलें बढ़ाई हुई थीं। उन्होंने अपने करियर में द अंडरटेकर (The Undertaker), ट्रिपल एच (Triple H) और जॉन सीना (John Cena) जैसे दिग्गजों के साथ रिंग शेयर की है।

खली ने कई महान रेसलर्स को रिंग में एक ही मूव में धराशाई भी किया है। उन्होंने अपने करियर में ऐसे भी कई सुपरस्टार्स को मात दी जो अपने करियर में वर्ल्ड चैंपियन बने हों। इसलिए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं WWE में रहे उन 3 वर्ल्ड चैंपियंस के बारे में जिन्हें The Great Khali ने अपने करियर में हराया हुआ है।

#)The Great Khali ने WWE में The Undertaker को परास्त किया

WWE से जुड़े जिन लोगों ने शुरुआत से The Great Khali के करियर को फॉलो किया है, वो जानते हैं कि खली ने अपने डेब्यू सैगमेंट में द अंडरटेकर का पीट-पीटकर बुरा हाल कर दिया था। अंडरटेकर ही इस कंपनी में भारतीय रेसलर के सबसे पहले दुश्मन बने थे और उनकी सबसे पहली भिड़ंत Judgment Day 2006 में हुई।

उनके मैच में शुरू से लेकर अंत तक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, जहां अंडरटेकर ने जायंट रेसलर को परास्त करने की पुरजोर कोशिश की। चूंकि अंडरटेकर को आज तक बहुत कम रेसलर्स ने डॉमिनेट किया था, इसलिए जब खली ने उनकी छाती पर पैर रख कर पिन के जरिए जीत हासिल की तो क्राउड चौंक उठा था। इस जीत के जरिए खली ने खुद को कंपनी के टॉप हील सुपरस्टार्स में से एक के रूप में स्थापित किया था।

#)जिंदर महल

जिंदर महल का WWE के साथ पहला रन ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन जब उन्होंने 2016 में गज़ब की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए कंपनी में वापसी की तब कुछ समय बाद ही उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया गया। उन्होंने Backlash 2017 में रैंडी ऑर्टन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की थी।

The Great Khali ने किसी सिंगल्स मैच में जिंदर महल को पहली बार सितंबर 2011 के एक SmackDown एपिसोड में हराया। इसके अलावा भी खली ने कई मौकों पर महल को मात दी थी। ये भी बेहद चौंकाने वाली बात है कि महल कभी किसी वन-ऑन-वन मैच में खली को हरा नहीं पाए हैं।

#)शॉन माइकल्स

शॉन माइकल्स को प्रो रेसलिंग के इतिहास के सबसे महान रेसलर्स में जगह दी जाती है और कई बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के अलावा भी उन्होंने WWE में ढेरों ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। एक तरफ माइकल्स साल 2007 तक अपने करियर के अंत के करीब आते जा रहे थे, लेकिन इस साल तक The Great Khali खुद को कंपनी के टॉप सुपरस्टार्स में से एक बना चुके थे।

खली और माइकल्स का आज तक एकमात्र सिंगल्स मैच मई 2007 के एक Raw एपिसोड में आया। नो डिसक्वालिफिकेशन की शर्त भी इस मैच में रोमांच भर रही थी। माइकल्स ने मैच में कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जायंट रेसलर के सामने उनकी एक न चली। मैच का अंत तब हुआ जब खली द्वारा अनाउंस टेबल पर जोर से पटके जाने पर माइकल्स बेहोश हो गए थे, जिसके कारण रेफरी ने मैच को समाप्त कर खली को विजेता घोषित किया था।

