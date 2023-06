3 WWE दिग्गज जिन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच की स्टार पावर बढ़ाने के लिए इस मुकाबले में शामिल करना चाहिए 

Money in the Bank: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) है। इस इवेंट में होने जा रहे मेंस Money in the Bank लैडर मैच में अभी तक शिंस्के नाकामुरा (Shinsuke Nakamura), रिकोशे (Ricochet) और एलए नाइट (LA Knight) जगह बना चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये सुपरस्टार्स बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर इस मैच को रोचक बनाने की कोशिश करेंगे।

हालांकि, यह कहना गलत नहीं होगा कि Money in the Bank लैडर मैच में स्टार पावर की कमी लग रही है। यही कारण है कि WWE को इस मुकाबले में कुछ दिग्गज सुपरस्टार्स को शामिल करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में हम तीन ऐसे ही WWE दिग्गजों का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच का स्टार पावर बढ़ाने के लिए इस मुकाबले में जरूर शामिल करना चाहिए।

3- WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले को मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जरूर शामिल करना चाहिए

बॉबी लैश्ले आखिरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एजे स्टाइल्स के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। इस मैच में मिली हार के बाद अभी तक बॉबी लैश्ले को किसी नए स्टोरीलाइन में शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से उनके Money in the Bank 2023 इवेंट से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है।

देेखा जाए तो बॉबी लैश्ले WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं और उन्हें लगातार दूसरे प्रीमियम लाइव इवेंट्स से दूर रखना सही नहीं रहेगा। यही कारण है कि उन्हें मेंस MITB लैडर मैच की स्टार पावर बढ़ाने के लिए इस मुकाबले में शामिल करना चाहिए। अगर बॉबी लैश्ले इस लैडर मैच में जगह बना लेते हैं तो यह बात तो पक्की है कि वो मुकाबले में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे सुपरस्टार्स के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं।

2- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स

कोडी रोड्स मौजूदा समय में ब्रॉक लैसनर के साथ फिउड का हिस्सा हैं। कोडी रोड्स ने पिछले हफ्ते Raw में ब्रॉक लैसनर को ओपन चैलेंज दिया था। हालांकि, ब्रॉक ने उनका चैलेंज अभी तक स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि Money in the Bank इवेंट में कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर का तीसरा मैच होने की संभावना काफी कम हो गई है।

इस वजह से कोडी रोड्स को मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल करना सही रहेगा। देखा जाए तो कोडी रोड्स मौजूदा समय में फैंस के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। यही कारण है कि अगर उन्हें मेंस MITB लैडर मैच में शामिल किया जाता है तो फैंस के मन में इस मैच को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ जाएगी।

1- WWE दिग्गज ऐज

ऐज को सबसे बेहतरीन Money in the Bank विजेताओं में से एक माना जाता है। बता दें, वो अपने करियर में दो मौकों पर MITB ब्रीफकेस जीत चुके हैं। WWE दिग्गज ऐज को लैडर मैचों का भी स्पेशलिस्ट माना जाता है और वो अपने करियर के दौरान कई बेहतरीन लैडर मैचों का हिस्सा रह चुके हैं।

यही कारण है कि ऐज को इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच से दूर रखना सही नहीं रहेगा। फैंस भी ऐज को इस बड़े मुकाबले में कम्पीट करते हुए देखना चाहेंगे। अगर ऐज को मेंस MITB लैडर मैच में मौका मिलता है तो वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करके इस मुकाबले को बेहतरीन बनाने में मदद कर सकते हैं।

