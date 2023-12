जानिए कौन हैं वो 3 WWE दिग्गज जिनके थीम सॉन्ग को फैंस आसामी से पहचान लेते हैं

WWE के कुछ सुपरस्टार्स का थीम सांग काफी फेमस है

WWE एक प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है। इसी वजह से यहां रेसलिंग पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि, अगर किसी सुपरस्टार का लुक या कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर उसके लिए सफलता हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ माइक स्किल्स का भी अहम किरदार है। हालांकि, सुपरस्टार्स के थीम सॉन्ग को हमेशा ही अनदेखा किया जाता है।

हर एक सुपरस्टार की सफलता में थीम सॉन्ग्स का अहम किरदार रहता है। WWE के लगभग हर एक सफल रेसलर के पास धमाकेदार एंट्रेंस म्यूजिक जरूर होगा। इससे सुपरस्टार्स की एंट्री खास बनती है और फैंस का ध्यान उसपर जाता है। कई बार सुपरस्टार्स को अपने शानदार थीम सॉन्ग की वजह से प्रशंसकों द्वारा बढ़िया रिएक्शन मिला है और इसके बाद उनके लिए सफलता हासिल कर पाना आसान हो जाता है।

थीम सॉन्ग हमेशा ही फैंस का ध्यान खींचते हैं। WWE के कई ऐसे फैंस होंगे जो दिग्गजों के थीम सॉन्ग सुनकर ही उनका नाम बता सकते हैं। हालांकि, WWE के कुछ चुनिंदा रेलसर्स के एंट्रेंस म्यूजिक धमाकेदार रहे हैं और इसी वजह से हर कोई उन्हें याद रखता है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऐतिहासिक थीम सॉन्ग को कोई भी फैन नहीं भूल पाएगा।

4- WWE सुपरस्टार द अंडरटेकर (Rest in Peace)

द अंडरटेकर को WWE इतिहास के सबसे अनोखे और शानदार सुपरस्टार्स में गिना जा सकता है। इस सुपरस्टार ने WWE में अपने डेडमैन गिमिक के दम पर काफी नाम कमाया है। उनकी सफलता के पीछे थीम सॉन्ग और ऐतिहासिक एंट्रेंस का भी अहम किरदार है। उनकी एंट्रेंस हमेशा लंबी रहती है।

इसी वजह से उनका थीम सॉन्ग भी काफी लंबा है। द अंडरटेकर के एंट्रेंस म्यूजिक का नाम Rest in Peace है। कोई भी फैन इसे सुनते ही पता लगा सकता है कि यह WWE दिग्गज द अंडरटेकर का थीम सॉन्ग है। इसी कारण द अंडरटेकर के Rest in Peace सॉन्ग को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है।

3- जॉन सीना (The Time is Now)

जॉन सीना WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। उन्होंने 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और उन्होंने काफी बड़े दिग्गजों को भी हराया हुआ है। जॉन सीना ने अपने WWE करियर में मुख्य रूप से दो थीम सॉन्ग उपयोग किए हैं और दोनों ही फैंस को काफी पसंद आते हैं।

वो "The Time is Now" का उपयोग करते हैं लेकिन पहले वो "World Life" थीम सॉन्ग के साथ एंट्री लेते थे। उनके दोनों ही थीम काफी फेमस थे। हालांकि, लगभग हर एक फैन उनके The Time is Now थीम सॉन्ग से परिचित होगा और कई फैंस को यह थीम सॉन्ग पूरी तरह से याद भी होगा।

2- ब्रॉक लैसनर (Next Big Thing)

ब्रॉक लैसनर सही मायने में एक बीस्ट हैं और उनका थीम सॉन्ग उनके कैरेक्टर पर काफी सूट करता है। ब्रॉक लैसनर को WWE में काम करते हुए काफी समय हो गया है और उन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल की है। पूरी दुनिया में इस सुपरस्टार को देखा और पसंद किया जाता है। उसी तरह उनका थीम सॉन्ग भी फेमस है।

ब्रॉक लैसनर का Next Big Thing फैंस को याद हो गया होगा। यह थीम सॉन्ग इतना अच्छा है कि प्रशंसक इसे अपनी रिंगटोन के रूप में भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लैसनर के ऐतिहासिक करियर को उनके थीम सॉन्ग ने और भी ज्यादा खास बनाया है।