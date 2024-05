3 WWE Superstars जो Cody Rhodes को King and Queen of the Ring में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं

Cody Rhodes: WrestleMania XL में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने रोमन रेंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। उन्हें बतौर चैंपियन एक महीने से ज्यादा हो गया है। वो Backlash France 2024 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ अपने टाइटल को रिटेन रखने में सफल हो गए। अब WWE का अगला इवेंट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) है।

यह इवेंट सऊदी अरब में देखने को मिलने वाला है। कोडी रोड्स को इस इवेंट में अपने चैंपियनशिप डिफेंस के लिए नया विरोधी मिल सकता है। कुछ स्टार्स हैं, जिन्हें अमेरिकन नाईटमेयर के खिलाफ देखना रोचक रहेगा। इस आर्टिकल में हम 3 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जो कोडी रोड्स को King and Queen of the Ring इवेंट में चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं।

3- WWE सुपरस्टार एंड्राडे

एंड्राडे ने Royal Rumble 2024 इवेंट द्वारा WWE में दोबारा वापसी की थी। एंड्राडे को इसके बाद WrestleMania जैसे बड़े इवेंट का हिस्सा बनाया गया। वो ट्रिपल एच के पसंदीदा स्टार्स में से एक हैं। एंड्राडे के पास टॉप स्टार बनने के सारे गुण हैं और उन्हें सिर्फ मुख्य स्टोरीलाइन का हिस्सा बनने की जरूरत है। इसी वजह से कंपनी द्वारा उन्हें कोडी रोड्स के खिलाफ बुक किया जा सकता है।

एंड्राडे भले ही कोडी रोड्स के टाइटल रन को खत्म करने के लिए बड़ा खतरे के रूप में नज़र नहीं आएंगे लेकिन यह मैच उन्हें खुद को साबित करने का मौका देगा। इससे पता चल जाएगा कि एंड्राडे मेन इवेंट स्पॉट में रहना डिजर्व करते हैं, या नहीं। एंड्राडे SmackDown के अगले एपिसोड में आकर कोडी रोड्स को कंफ्रंट कर सकते हैं। वो यहां रोड्स से अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए मैच मांग सकते हैं और यह मुकाबला बाद में King and Queen of the Ring इवेंट के लिए ऑफिशियल हो सकता है।

2- WWE दिग्गज शिंस्के नाकामुरा

शिंस्के नाकामुरा और कोडी रोड्स के बीच बड़ा इतिहास रहा है। कुछ महीनों पहले तक दोनों एक ही स्टोरीलाइन का हिस्सा थे। इसी बीच नाकामुरा ने रोड्स की नाक में दम कर दिया था। SmackDown के ज्यादातर स्टार्स इस समय King of the Ring टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। शिंस्के नाकामुरा को इसमें शामिल नहीं किया जाना चौंकाने वाली बात है। यह चीज़ पूरी तरह संभव है कि WWE ने उन्हें रोड्स का अगला चैलेंजर बनाने का प्लान तैयार किया हो।

शिंस्के नाकामुरा को थोड़े समय पहले ही SmackDown ब्रांड में ड्राफ्ट किया गया है। वो ब्लू ब्रांड में अपनी शुरुआत को प्रभावशाली बनाना चाहेंगे। वो आते ही ब्रांड के टॉप चैंपियन को कंफ्रंट कर सकते हैं। इसी बीच वो अमेरिकन नाईटमेयर को King and Queen of the Ring में चैंपियनशिप मैच लड़ने का चैलेंज दे सकते हैं।

1- WWE सुपरस्टार सोलो सिकोआ

WrestleMania XL के बाद से सोलो सिकोआ का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। उन्होंने खुद को अगला ट्राइबल चीफ मान लिया है और वो कई सारे बड़े बदलाव ब्लडलाइन में कर रहे हैं। हालिया Backlash France इवेंट में उन्होंने टामा टोंगा के साथ मिलकर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को हराया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अभी सोलो सिकोआ को टॉप स्टार की तरह पुश देने की कोशिश की जा रही है।

कोडी रोड्स के साथ उन्हें मुकाबले में डालना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। सोलो सिकोआ अगले SmackDown के एपिसोड में आकर कोडी रोड्स को कंफ्रंट कर सकते हैं और उन्हें King and Queen of the Ring इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए चैलेंज दे सकते हैं। फैंस यह मुकाबला देखना जरूर पसंद करेंगे। कोडी ने ही सोलो को मेन रोस्टर पर पहली पिनफॉल हार थमाई थी। ऐसे में सोलो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए रोड्स से बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं।