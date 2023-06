3 WWE Superstars जिन्होंने से Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए चीटिंग की थी

WWE Money in the Bank: WWE में किसी भी स्टार के लिए मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट जीतना बहुत बड़ी बात है। इस ब्रीफकेस को जीतने के बाद स्टार कभी भी, किसी भी समय वर्ल्ड टाइटल मैच की डिमांड कर सकते हैं। स्टार्स इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद 365 दिन में कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करा सकते हैं।

Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद स्टार्स के पास वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका होता है। इसी वजह से स्टार्स इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए हर ख़तरा उठाने को तैयार रहते हैं। कई स्टार्स इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए धोखा भी कर देते हैं। तो आइये जानते हैं, उन स्टार्स के बारें में जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए चीटिंग की है:

#3 पूर्व WWE चैंपियन ऐज

WWE फैंस ऐज को हमेशा ही मौके का फायदा उठाने वाले स्टार के रूप में देखते रहते हैं। 2005 में WrestleMania 21 में पहली बार Money in the Bank लैडर मैच हुआ था। इस मैच में ऐज के अलावा कई और बड़े स्टार्स थे। इस मैच में क्रिस बैन्वा, क्रिस जैरिको, क्रिश्चियन, केन और शेल्टन बेंजामिन जैसे सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया था।

इस मुकाबले को एक समय क्रिस बैन्वा को जीतने ही वाले थे, तभी पूर्व WWE चैंपियन ऐज ने उनके ऊपर स्टील चेयर से हमला कर दिया था। इस चीटिंग की वजह से ही क्रिस बैन्वा Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीत पाए थे और ऐज पहले Money in the Bank विनर बन गए थे। ऐज का ये अटैक WrestleMania 21 के सबसे खतरनाक मोमेंट्स में से एक था।

#2 मिस्टर कैनेडी

WrestleMania 23 में आखिरी बार Money in the Bank लैडर मैच में काफी खतरनाक मोमेंट देखने को मिले थे। इस मुकाबले में मिस्टर. कैनेडी का एक अलग ही अवतार देखने को फैंस को मिला था। इस मैच में जीत हासिल करने के लिए मिस्टर कैनेडी ने सीएम पंक पर लैडर से ही अटैक कर दिया था। इस अटैक की वजह से ही सीएम पंक मैच को नहीं जीत पाए थे। हालांकि मिस्टर कैनेडी Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने के बाद भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए थे। चोट की वजह से उन्हें अपना ये ब्रीफकेस ऐज के खिलाफ ड्रॉप करना पड़ा था।

#3 द मिज़

Money in the Bank 2010 इवेंट से पहले ही बहुत कम फैंस ने इस बात की उम्मीद की थी कि द मिज़ Money in the Bank लैडर मैच को जीत सकते हैं। उन्होंने सभी हैरान करते हुए Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था।

मैच में एक समय लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन जीतने वाले थे, लेकिन तब ही द मिज़ ने उन्हें लैडर के ऊपर से धक्का दे दिया था। उनके इस पुश की वजह से रैंडी टॉप रोप के बाहर चले गए थे। रैंडी के बाहर होने के बाद द मिज़ ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया था। द मिज़ ने बाद में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन भी किया था और WWE चैंपियन बने थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes