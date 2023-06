3 WWE Superstars जो Money in the Bank 2023 लैडर मैच में जोखिम भरे मूव्स का उपयोग करके फैंस का मनोरंजन कर सकते हैं

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) के लिए फैंस का उत्साह अलग लेवल पर है। इस शो में दो लैडर मैच देखने को मिलेंगे। Money in the Bank ब्रीफकेस के लिए हो रहे इन मेंस और विमेंस मुकाबलों में जरूर तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है।

हर साल सुपरस्टार्स मैच में जीत दर्ज करने के लिए जोखिम उठाते हैं और यह चीज़ इस साल भी जारी रह सकती है। कुछ रेसलर्स इस साल बड़े मैच में रिस्क ले सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जो Money in the Bank 2023 लैडर मैचों में काफी रिस्क उठाकर फैंस का मनोरंजन कर सकते हैं।

3- WWE Money in the Bank 2023 में Logan Paul काफी जोखिम उठा सकते हैं

लोगन पॉल को रेसलिंग का उतना अनुभव नहीं है। इसके बावजूद वो जब भी रिंग में आते हैं, तो फैंस का दिल जीतते हैं। अभी तक उनके सभी मैच बेहतरीन साबित हुए हैं और इसी वजह से फैंस की उम्मीदें उन्हें Money in the Bank लैडर मैच में देखने के लिए बढ़ी हुई है। लोगन हाई-फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल करते हैं।

Royal Rumble 2023 मैच में लोगन पॉल ने साबित कर दिया था कि वो जोखिम उठाने से नहीं डरते हैं। Money in the Bank मैच को हमेशा ही रिस्क भरे मूव्स का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। लोगन पॉल ने पहले कई बेहतरीन स्पॉट्स दिए हैं और इसी तरह वो अब लैडर मैच में जोखिम उठाकर अपने सभी फैंस का ध्यान खींचने की कोशिश कर सकते हैं।

2- इयो स्काई

इयो स्काई को मौजूदा विमेंस रोस्टर की सबसे ज्यादा टैलेंटेड रेसलर कहना गलत नहीं होगा। उनके पास शानदार स्किल्स हैं और स्काई ने अपने NXT रन के दौरान कई बार साबित किया है कि वो जोखिम भरे मूव्स का उपयोग कर सकती हैं। उन्होंने हमेशा से इस चीज़ द्वारा फैंस का दिल जीता है।

अब मेन रोस्टर पर आने के बाद भी वो पहले की तरह तगड़ा प्रदर्शन कर सकती हैं। मैच में वो कुछ टॉप रोप और लैडर्स पर तगड़े मूव्स का उपयोग करके सभी को चौंका सकती हैं। देखा जाए तो इस साल विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में इस तरह के मूव्स की उम्मीद सबसे ज्यादा इयो स्काई से ही है।

1- रिकोशे

रिकोशे को फैंस द्वारा काफी सपोर्ट किया जाता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वो हमेशा से ही प्रशंसकों का मनोरंजन करने की पूरी कोशिश करते आए हैं। इसी वजह से रिकोशे को Money in the Bank लैडर मैच में देखना खास रहेगा। वो पहले भी इस तरह के मुकाबले में हिस्सा लेकर प्रभावित कर चुके हैं।

मेंस स्टार्स के मुकाबले में रिकोशे पर सभी की नज़रें होंगी। भले ही वो ब्रीफकेस जीतने के बड़े दावेदार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि, वो जरूर ही इस मैच से MVP बनकर बाहर निकल सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यूनाइटेड किंगडम के फैंस की ओर से सभी को तगड़ा रिएक्शन मिलेगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes