3 बड़े WWE सुपरस्टार्स जिन्हें शायद Bash In Berlin में मैच लड़ने का मौका नहीं मिलेगा

Superstars Who Probably Won't Get Chance To Wrestle At Bash In Berlin: WWE 31 अगस्त को Bash In Berlin का आयोजन करने वाली है। यह इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है जिसका आयोजन बर्लिन, जर्मनी में होना है। अभी तक बैश इन बर्लिन (Bash In Berlin) के लिए दो वर्ल्ड टाइटल मैचों समेत एक मिक्स्ड टैग टीम मुकाबले का ऐलान किया जा चुका है।

इस इवेंट में रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स जैसे बड़े सुपरस्टार्स कम्पीट करने वाले हैं और कुछ टॉप स्टार्स शायद इसका हिस्सा नहीं होंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बड़े WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें शायद Bash In Berlin में मैच लड़ने का मौका नहीं मिलेगा।

3- WWE Bash In Berlin में एलए नाइट अपना यूएस टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे?

एलए नाइट SummerSlam 2024 में लोगन पॉल को हराकर नए यूएस चैंपियन बने थे। अब एलए को इस हफ्ते SmackDown में सैंटोस इस्कोबार के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना है। संभावना ज्यादा है कि नाइट यह मैच जीतकर अपना टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहेंगे।

देखा जाए तो मेगास्टार के यूएस चैंपियनशिप डिफेंड करने के एक हफ्ते बाद ही Bash in Berlin इवेंट का आयोजन होना है। एलए नाइट का इतने कम समय में इस इवेंट के लिए नए प्रतिद्वंदी के खिलाफ मैच ठीक तरह बिल्ड नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि उन्हें शायद जर्मनी में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच लड़ने का मौका नहीं मिलेगा।

2- WWE Bash In Berlin को मिस कर सकते हैं सैथ रॉलिंस

ब्रॉन्सन रीड ने कुछ हफ्ते पहले WWE Raw में सैथ रॉलिंस पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें 6 बार सुनामी मूव दिया था। सैथ को इस हमले की वजह से काफी चोट आई थी। इस वजह से वो लंबे समय के लिए एक्शन से दूर हो चुके हैं।

यही कारण है कि रॉलिंस के Bash in Berlin में मैच लड़ने की संभावना ना के बराबर है। पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फिलहाल रिंग में वापसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। यह बात तो पक्की है कि सैथ वापसी के बाद ब्रॉन्सन रीड पर खतरनाक हमला करके उनसे अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे।

1- WWE Bash in Berlin 2024 में रोमन रेंस का मैच नहीं होगा?

रोमन रेंस ने SummerSlam 2024 के जरिए WWE में वापसी की थी। इसके बाद ऐसा लगा कि रोमन Bash In Berlin में मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, शायद फैंस को इस इवेंट में भी रेंस का मैच देखने को नहीं मिल पाएगा।

देखा जाए तो SmackDown के आखिरी एपिसोड में असली ट्राइबल चीफ पर ब्लडलाइन द्वारा जबरदस्त हमला किया गया था। संभव है कि उनपर हुए हमले को खतरनाक दिखाने के लिए उन्हें ब्रेक पर भेजा सकता है। रिपोर्ट्स की भी माने तो रोमन रेंस 13 सितंबर को होने वाले ब्लू ब्रांड के एपिसोड के जरिए वापसी करेंगे। अगर ऐसा है तो रेंस का Bash In Berlin को मिस करना तय है।

