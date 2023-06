3 WWE Superstars जिन्हें 2023 के मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह मिलनी चाहिए थी

Money in the Bank 2023: WWE ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) इवेंट के लिए जबरदस्त हाइप बना ली है। फैंस इस शो के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। मेंस Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने वाले सभी 6 रेसलर्स का नाम सामने आ गया है।

इस मैच में रिकोशे, शिंस्के नाकामुरा, डेमियन प्रीस्ट, एलए नाइट, सैंटोस इस्कोबार और बुच हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि, कुछ ऐसे रेसलर्स हैं, जिन्हें इसमें मौका मिलना चाहिए था। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में होना चाहिए था।

3- WWE Money in the Bank लैडर मैच में Matt Riddle को शामिल होना चाहिए था

मैट रिडल काफी शानदार रेसलर हैं। उन्हें एक परफेक्ट इन-रिंग सुपरस्टार कहना गलत नहीं होगा। वो अपने हार्ट-हिटिंग रेसलिंग स्टाइल के साथ ही बेहतरीन हाई-फ्लाइंग मूव्स का भी प्रदर्शन करते हैं। रिडल ने पिछले साल MITB लैडर मैच में हिस्सा लिया था और उन्होंने काफी प्रभावित किया था।

वो ब्रीफकेस नहीं जीत पाए थे लेकिन फैंस को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मैट को इस तरह के मैचों में डाला जाना अच्छी चीज़ रहेगी। रिडल Money in the Bank क्वालिफाइंग मैच में डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ हार गए थे। खैर, रिडल की इस समय गुंथर के साथ दुश्मनी चल रही है। उम्मीद है कि वो मौजूदा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को कड़ी टक्कर देंगे।

2- ब्रॉन्सन रीड

ब्रॉन्सन रीड एक ऐसे सुपरस्टार हैं, जो मल्टी-पर्सन मैचों में हमेशा ही फैंस का ध्यान खींचने में सफल होते आए हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि रीड काफी बड़े साइज के हैं और इसके बाद भी उनकी इन-रिंग स्किल्स कई अन्य रेसलर्स से बेहतर है। ब्रॉन्सन रीड को Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा बनाया जाना अच्छा विकल्प रहता।

वो शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ क्वालिफाइंग मैच में जीत नहीं दर्ज कर पाए। हालांकि, रीड ने इसके बाद शिंस्के नाकामुरा और रिकोशे के खिलाफ स्टोरीलाइन द्वारा यह चीज़ साबित कर दी है कि वो टॉप स्टार बन सकते हैं। अगर उन्हें Money in the Bank 2023 लैडर मैच में मौका मिलता, तो वो अपने डॉमिनेशन द्वारा जरूर बवाल मचाते।

1- मोंटेज़ फोर्ड

मोंटेज़ फोर्ड असल में स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स टैग टीम का हिस्सा हैं। फोर्ड के पास जबरदस्त टैलेंट है और पिछले कुछ समय में उन्होंने खुद में बहुत सुधार किए हैं। फोर्ड को कई फैंस सिंगल्स स्टार के रूप में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मोंटेज़ को Money in the Bank के क्वालिफाइंग मैच में हिस्सा लेने का चांस मिला था।

वो मैच में जीत दर्ज नहीं कर आए और कई फैंस इससे निराश हैं। WWE को जरूर फोर्ड को मौका देना चाहिए था। मोंटेज़ मैच में होते, तो कई सारे रिस्क टेकिंग मूव्स जरूर फैंस को देखने को मिले। खैर, अब उम्मीद होगी कि फोर्ड इसी तरह से फैंस को प्रभावित करते रहेंगे और सभी का दिल जीतेंगे।

