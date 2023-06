3 बड़े WWE Superstars जिन्हें Money in the Bank विजेता बनाने की भूल नहीं करनी चाहिए 

Money in the Bank: WWE में इस वक्त मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट का बिल्ड-अप जारी है। फैंस यह जानना चाहते हैं कि इस साल मेंस & विमेंस Money in the Bank विजेता कौन बनने वाला है। अतीत में ओटिस (Otis) और निकी क्रॉस (Nikki Cross) जैसे सुपरस्टार्स MITB ब्रीफकेस जीतने में कामयाब रहे थे।

इससे यह साफ होता है कि MITB लैडर मैच में किसी भी सुपरस्टार की जीत हो सकती है। हालांकि, कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्हें Money in the Bank विजेता बनाना सही नहीं होगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें Money in the Bank विजेता बनाने की भूल नहीं करनी चाहिए।

3- WWE सुपरस्टार रिकोशे को मेंस Money in the Bank विजेता नहीं बनाना चाहिए

रिकोशे को WWE के सबसे बेहतरीन हाइ-फ्लायर्स में से एक माना जाता है। Money in the Bank लैडर मैच जैसे मुकाबले उनके रेसलिंग स्टाइल को सूट भी करते हैं। यही कारण है कि रिकोशे Money in the Bank लैडर मैच जीतने के दावेदारों में शामिल हैं।

हालांकि, रिकोशे को इस मैच में जीत दिलाने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिकोशे अभी मेन इवेंट सीन में एंट्री करने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे भी, इस मैच में कई ऐसे सुपरस्टार्स शामिल हैं जो कि रिकोशे से ज्यादा MITB विजेता बनना डिजर्व करते हैं।

2- WWE दिग्गज ट्रिश स्ट्रेटस

ट्रिश स्ट्रेटस भी इस साल होने जा रहे विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुकी हैं। इस मैच में ट्रिश की साथी ज़ोई स्टार्क भी कम्पीट करने जा रही हैं। इस बात की संभावना है कि ट्रिश स्ट्रेटस अपनी साथी ज़ोई स्टार्क की मदद से MITB लैडर मैच को जीतने की कोशिश कर सकती हैं।

हालांकि, ट्रिश स्ट्रेटस इस वक्त एक दिग्गज सुपरस्टार बन चुकी हैं और उन्हें MITB ब्रीफकेस जीतने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। इस वजह से किसी युवा सुपरस्टार को विमेंस Money in the Bank विजेता बनने का मौका देना चाहिए। अगर ट्रिश स्ट्रेटस इस मैच में अपनी पार्टनर ज़ोई स्टार्क को जीतने में मदद करती हैं तो यह बेहतर फैसला साबित हो सकता है।

1- WWE सुपरस्टार लोगन पॉल

इस बात में कोई शक नहीं है कि लोगन पॉल मिस्टर Money in the Bank के रूप में शानदार काम कर सकते हैं। हालांकि, लोगन पॉल के साथ समस्या यह है कि वो पार्ट टाइमर हैं। यही कारण है कि अगर लोगन पॉल MITB ब्रीफकेस जीत भी जाते हैं तो वो शायद नियमित रूप से WWE टीवी पर नज़र नहीं आएंगे।

इस वजह से उन्हें इस मैच का विजेता बनाने का मतलब नहीं बनता है। यही नहीं, अगर लोगन पॉल ब्रीफकेस जीतते हैं तो संभावना ज्यादा है कि वो इसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस पर कैश इन करेंगे। इस प्रकार WWE के दूसरे वर्ल्ड टाइटल को भी लोगन पॉल जैसे पार्ट टाइमर के पास जाने का खतरा होगा। देखा जाए तो अधिकतर फैंस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि WWE में दो पार्ट टाइम सुपरस्टार्स (लोगन पॉल & रोमन रेंस) के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे।

