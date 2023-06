3 WWE Superstars जो Cody Rhodes के लिए Money in the Bank इवेंट में Dominik Mysterio से बेहतर प्रतिद्वंदी होते 

Cody Rhodes: WWE Raw में इस हफ्ते कोडी रोड्स (Cody Rhodes) का मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 इवेंट के लिए मैच बुक कर दिया गया। बता दें, कोडी रोड्स Money in the Bank में डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) के खिलाफ सिंगल्स मैच का हिस्सा होंगे। देखा जाए तो WWE का यह मैच बुक करने का निर्णय काफी चौंकाने वाला है।

कई फैंस Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो मैच बुक किए जाने की वजह से नाखुश हैं। ऐसा नहीं है कि रेड ब्रांड में कोडी रोड्स के लिए बेहतरीन प्रतिद्वंदियों की कमी है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स के लिए डॉमिनिक मिस्टीरियो से बेहतर प्रतिद्वंदी होते।

3- WWE सुपरस्टार जेडी मैकडोनघ Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स के लिए बेहतरीन प्रतिद्वंदी होते

जेडी मैकडोनघ को हालिया WWE ड्राफ्ट में Raw का हिस्सा बनाया गया था। रेड ब्रांड में डेब्यू के बाद से ही जेडी मैकडोनघ का खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। वो हाल ही के समय में दो मौकों पर डॉल्फ जिगलर का बुरा हाल करते हुए दिखाई दे चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें हील सुपरस्टार के रूप में बड़ा पुश देने की तैयारी है।

बता दें, जेडी मैकडोनघ बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर भी हैं। यही कारण है कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो Money in the Bank इवेंट में कोडी रोड्स के साथ मिलकर बेहतरीन मैच दे सकते थे। देखा जाए तो कोडी रोड्स जैसे बड़े बेबीफेस सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ने पर जेडी को हील के रूप में काफी फायदा होता।

2- WWE सुपरस्टार जिंदर महल

जिंदर महल ने हाल ही में इंडस शेर के साथ WWE Raw में वापसी की थी। जिंदर महल इस वक्त हील की भूमिका में हैं और उनका मकसद इंडस शेर को टॉप पर पहुंचाना है। देखा जाए तो जिंदर महल काफी समय से WWE का हिस्सा हैं और उन्होंने अपनी इन-रिंग स्किल्स में भी काफी सुधार किया है।

यही कारण है कि जिंदर महल भी Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स के लिए डॉमिनिक मिस्टीरियो से बेहतर प्रतिद्वंदी साबित हो सकते थे। यही नहीं, कोडी रोड्स के खिलाफ मैच के जरिए जिंदर महल को मेन रोस्टर में लंबे समय बाद प्रीमियम लाइव इवेंट में परफॉर्म करने का मौका मिल जाता। अगर यह मैच होता तो कोडी रोड्स के लिए इस मुकाबले में जिंदर महल को हराना आसान नहीं होता और जिंदर इस मैच में वीर महान & सांगा की मदद से कोडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे।

1- WWE सुपरस्टार लोगन पॉल

लोगन पॉल को WWE का हिस्सा बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। हालांकि, इतने कम समय में ही उन्होंने WWE में अपनी अलग पहचान बना ली है और वो रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दे चुके हैं। इन मैचों में लोगन पॉल ने साबित किया था कि वो कितने बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर हैं।

यही कारण है कि लोगन पॉल भी कोडी रोड्स के प्रतिद्वंदी के रूप बेहतरीन च्वाइस थे। बता दें, लोगन पॉल की अगले हफ्ते Raw के जरिए WWE टीवी पर वापसी होने जा रही है। यह देखना रोचक होगा कि वापसी के बाद उनका अगला कदम क्या होने वाला है।

