3 WWE Superstars जिनकी Money in the Bank में हार फैंस को सबसे ज्यादा निराश कर सकती है

Money in the Bank: WWE Money in the Bank 2023 के आयोजन में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इवेंट का मैच कार्ड भी लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और रोमन रेंस (Roman Reigns) समेत कई अन्य बड़े सुपरस्टार्स परफॉर्म करते दिखाई देंगे। वहीं मेंस और विमेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच भी इस इवेंट को दिलचस्प बना रहे होंगे।

शो में ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं, जिन्हें फैंस जमकर सपोर्ट कर रहे होंगे और हर हालत में अपने पसंदीदा सुपरस्टार्स को जीत दर्ज करते देखना चाहेंगे। इसलिए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 3 WWE सुपरस्टार्स के बारे में, जिनकी Money in the Bank में हार से फैंस सबसे ज्यादा निराश हो सकते हैं।

#)WWE Money in the Bank में Roman Reigns और Solo Sikoa की हार से निराश होंगे फैंस

WWE Night of Champions 2023 में जिमी उसो ने रोमन रेंस को धोखा दिया था। वहीं SmackDown के एक हालिया एपिसोड में जे उसो ने भी ट्राइबल चीफ पर अटैक कर खुद को द ब्लडलाइन से दूर कर लिया था। इसी का नतीजा है कि अब Money in the Bank में रोमन रेंस, सोलो सिकोआ के साथ टीम बनाकर द उसोज़ को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे।

हालांकि इस स्टोरीलाइन में द उसोज़ ने बेबीफेस टर्न ले लिया है, लेकिन काफी फैंस हील कैरेक्टर में भी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते आए हैं। ऐसे लाखों फैंस हैं, जो रोमन को हर किरदार में पसंद करते हैं और उन्हें हर हालत में जीत दर्ज करते देखना चाहेंगे। इसलिए अगर रोमन और सिकोआ की टीम की हार हुई तो संभव ही फैंस सोशल मीडिया पर निराशा जाहिर करते हुए दिखाई दें सकते हैं।

#)राकेल रॉड्रिगेज़ और लिव मॉर्गन

लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ काफी समय से एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और अप्रैल महीने के एक Raw एपिसोड में बैकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेटस की टीम को हराकर नई WWE विमेंस टैग टीम चैंपियंस बनी थीं। बेबीफेस किरदार में फैंस उनकी जोड़ी को काफी पसंद कर रहे थे, लेकिन मई में मॉर्गन की चोट के कारण उन्हें टाइटल्स छोड़ने पड़े।

मगर मॉर्गन ने हाल ही में वापसी की है और अब वो रॉड्रिगेज़ के साथ मिलकर मौजूदा विमेंस टैग टीम चैंपियंस रोंडा राउज़ी और शेना बैज़लर को चैलेंज करेंगी। बैज़लर और राउज़ी अच्छी परफॉर्मर हैं, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फैंस मॉर्गन और रॉड्रिगेज़ की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। खासतौर पर मॉर्गन फैंस की सबसे पसंदीदा सुपरस्टार्स में से एक के रूप में उभर कर सामने आई हैं, इसलिए Money in the Bank में उनकी टीम की हार फैंस के लिए बहुत निराशापूर्ण रह सकती है।

#)एलए नाइट

इस समय WWE में कई सारे सुपरस्टार्स को पुश मिल रहा है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो 2023 के अंत तक बहुत सफलता हासिल कर चुके होंगे। इन्हीं में से एक नाम एलए नाइट का भी है, जिन्हें फैंस जबरदस्त तरीके से चीयर करते हुए नज़र आ रहे हैं।

वो इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई देंगे और खास बात ये है कि इस मैच में उन्हें जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। जिस तरह क्राउड ने हालिया इवेंट्स में उन्हें चीयर किया है, उसे देखते हुए फैंस नाइट की जीत चाहते हैं। इसलिए उन्हें आगामी प्रीमियम लाइव इवेंट में हार के लिए बुक किया गया तो लोग जरूर निराश हो जाएंगे।

