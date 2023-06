3 पूर्व चैंपियन जो बिना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के WWE वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पाते

WWE: मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट किसी भी स्टार को WWE वर्ल्ड टाइटल जीत सकता है। कई स्टार्स Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश करके वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। हालांकि कई बार इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद भी वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पाए हैं। वहीं, कई स्टार्स ऐसे भी हैं, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद ही पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे।

ऐज, सीएम पंक और रॉब वैन डैम जैसे कई बड़े स्टार हैं, जिन्होंने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके अपना पहला WWE वर्ल्ड टाइटल जीता है। इसके बाद कई स्टार्स ने कर बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। इस आर्टिकल में हम आप को ऐसे स्टार्स के बारें में बताएंगे, जो बिना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किये कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते थे:

#1 पूर्व WWE स्टार जैक स्वैगर

WWE में जैक स्वैगर ऑल अमेरिकन कैरेक्टर में नज़र आ रहे थे। उन्होंने 2008 में WWE में डेब्यू किया किया था। WWE में डेब्यू करने के बाद ही उन्होंने ECW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी। इन दो चैंपियनशिप को जीतने के बाद वो वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में आए थे।

WrestleMania 26 में उन्होंने ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। पहले वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जॉन सीना के खिलाफ कैश करना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया था। इसके बाद उन्होंने 2010 में क्रिस जैरिको के खिलाफ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश किया था और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। उनके कैरेक्टर को देखते हुए इस बात की उम्मीद बेहद कम थी कि वो बिना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के वर्ल्ड चैंपियनशिप कभी भी जीत पाते।

#2 एल्बर्टो डेल रियो

WWE में डेब्यू करने के बाद ही कंपनी ने एल्बर्टो डेल रियो को एक बड़ा पुश दिया था। उन्होंने 2011 में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद उन्होंने SummerSlam 2011 में सीएम पंक के खिलाफ ही कैशइन किया था और वो पहली बार चैंपियन बने थे।

सीएम पंक और एल्बर्टो डेल रियो के बीच इसके बाद कई मैच हुए थे और अंत में सीएम पंक ने WWE चैंपियनशिप एक बार से फिर से जीत ली थी। एक वर्ल्ड चैंपियन के रूप में एल्बर्टो डेल रियो कभी भी फैंस के सामने ओवर नहीं हो सके। उनकी प्रोमो स्किल भी काफी ज्यादा कमजोर थी। ऐसे में अगर वो कभी इस कॉन्ट्रैक्ट को ना जीतते तो शायद ही कभी वर्ल्ड चैंपियन बन पाते।

#1 द मिज़

द मिजृ इस समय WWE के सबसे फेमस स्टार्स से एक हैं। वो दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके अलावा दो बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने WWE में हर बड़ी सफलता को हासिल किया है। हालांकि उनका डेब्यू कुछ ख़ास नहीं रहा था और लॉकर रूम में भी कई स्टार्स उन्हें पसंद नहीं करते थे।

WWE ने इसके बाद भी 2010 में उन्हें Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए बुक किया था और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रैंडी ऑर्टन के खिलाफ कैश इन किया था। WWE चैंपियन बनने के बाद उन्होंने खुद को मेन इवेंट स्टार के रूप में साबित किया। हालांकि अगर वो भी Money in the Bank विनर ना होते तो शायद ही वो कभी वर्ल्ड चैंपियन बन पाते।

