3 विमेंस WWE Superstars जिन्होंने Money in the Bank इवेंट में ही कॉन्ट्रैक्ट जीतकर इसे कैश-इन किया और चैंपियन बनीं

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन सालों से देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से विमेंस रेसलर्स के लिए भी लैडर मुकाबले बुक किए जा रहे हैं। कई सारी टॉप सुपरस्टार्स ने इस कान्ट्रैक्ट पर कब्जा किया है और इसे सफलतापूर्वक कैश-इन किया है।

कुछ ऐसी भी रेसलर्स रही हैं, जिन्होंने Money in the Bank इवेंट में लैडर मैच जीता और शो के दौरान ही कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके टाइटल पर कब्जा किया। इसलिए इस आर्टिकल में हम 3 विमेंस सुपरस्टार्स को लेकर बात करने वाले हैं, जिन्होंने Money in the Bank में कॉन्ट्रैक्ट जीता और इवेंट में ही कैश-इन करके ब्रीफकेस पर कब्जा किया।

3- WWE Money in the Bank 2018 में Alexa Bliss बनी थीं चैंपियन

Money in the Bank 2018 इवेंट में विमेंस लैडर मैच ने फैंस का दिल जीता था। इस मुकाबले में बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, एम्बर मून, लाना, नेओमी, साशा बैंक्स और नटालिया ने हिस्सा लिया। ब्लिस को इस मुकाबले में बड़ी जीत मिली थी और फैंस उनकी जीत से बहुत खुश थे।

ब्लिस ने इसी शो में अपना कॉन्ट्रैक्ट दांव पर भी लगा दिया। उन्होंने रोंडा राउजी और नाया जैक्स के Raw विमेंस टाइटल मैच में आकर दोनों पर हमला किया। मैच का अंत DQ से हो गया और इसके बाद ब्लिस ने ब्रीफकेस दांव पर लगाते हुए नाया जैक्स को हराया और नई Raw विमेंस चैंपियन बनीं।

2- बेली (Money in the Bank 2019)

बेली के लिए Money in the Bank 2019 इवेंट काफी यादगार साबित हुआ था। इसके पहले वो काफी संघर्ष कर रही थीं। बेली ने विमेंस लैडर मैच में कार्मेला, डैना ब्रुक, एम्बर मून, मैंडी रोज़, नेओमी, नटालिया और निकी क्रॉस को हराया। उनकी जीत से कई फैंस खुश हो गए उस समय वो फैन फेवरेट थीं।

कुछ समय बाद बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बीच SmackDown विमेंस टाइटल मैच हुआ। यहां लेसी एवंस की इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर शार्लेट ने बैकी को हराकर और चैंपियनशिप जीती। मैच के बाद बेली ने आकर फ्लेयर पर अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और नई चैंपियन बन गईं। बेली की किस्मत यहां से पूरी तरह बदल गई और वो विमेंस डिवीजन के टॉप पर आ गईं।

1- लिव मॉर्गन

लिव मॉर्गन के लिए साल 2022 काफी ज्यादा शानदार रहा था। उन्होंने Money in the Bank 2022 में विमेंस लैडर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके फैंस का दिल जीता। इस मुकाबले में लिव ने बैकी लिंच, लेसी एवंस, एलेक्सा ब्लिस, ओस्का, राकेल रॉड्रिगेज़ और शॉट्ज़ी को हराया था। कुछ समय बाद रोंडा राउजी और नटालिया के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला।

इस मैच में राउजी ने जीत हासिल करते हुए टाइटल रिटेन किया। मैच के बाद मॉर्गन अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट लेकर आईं और इसे दांव पर लगाते हुए रोंडा को हराया। साथ ही नई SmackDown विमेंस चैंपियन बन गईं। वो रोंडा को WWE में पिन करने वाली दूसरी स्टार बनीं। मॉर्गन की जीत फैंस को बहुत पसंद आई थी और उन्हें टॉप बेबीफेस की तरह यहां फैंस द्वारा रिएक्शन मिला।

