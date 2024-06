WWE Clash at the Castle में 38 साल के Superstar को बनना चाहिए चैंपियन, Hall of Famer का बहुत बड़ा बयान

New Champion should be crowned at Clash at the Castle: WWE सुपरस्टार चैड गेबल (Chad Gable) कुछ घंटों बाद Clash at the Castle में सैमी ज़ेन को आईसी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। 38 साल के स्टार को लेकर दिग्गज बिल एप्टर (Bill Apter) ने Sportskeeda के शो द रेसलिंग टाइम मशीन (The Wrestling Time Machine) में अपने विचार रखे हैं।

चैड गेबल अबतक कई बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को पाने के लिए प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें हार ही मिली है। Hall of Famer बिल एप्टर ने इसको लेकर ही बात की और उनके चैंपियन बनने की संभावनाओं को सच बताते हुए कहा,

"हे प्रभु, चैड गेबल। उनके और ओटिस तथा उनकी पूरी टीम के बीच में जो चीजें हो रही हैं उसके आधार पर वह मेरे द्वारा देखे गए हील्स में सबसे अच्छे हैं। उनका रिंग वर्क कमाल का है, लेकिन उनका माइक्रोफोन पर काम बेहद शानदार है। मेरे द्वारा Raw देखने का सबसे बड़ा कारण है चैड गेबल का काम। वह जिस तरह से काम करते हैं, प्रोमोज में बात करते हैं और जिस तरह से रिंग में रेसलिंग करते हैं, उसके आधार पर उन्हें सैमी ज़ेन से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत लेनी चाहिए।"

चैड गेबल Clash at the Castle में सैमी ज़ेन से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ने वाले हैं। इससे पहले यह बताना जरूरी है कि चैड के अल्फा एकेडमी मेंबर ओटिस के साथ उनकी चीजें थोड़ा अलग चल रही हैं। यह देखना होगा कि इसका उनके मैच पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि गेबल के पास चैंपियन बनने का यह आखिरी मौका हो सकता है और इसमें वो कामयाब होना चाहेंगे।

WWE दिग्गज टेडी लॉन्ग ने चैड गेबल की जमकर तारीफ की

टेडी लॉन्ग ने भी अल्फा एकेडमी लीडर चैड गेबल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने माना कि पूर्व Raw टैग टीम चैंपियन के साथ सबकुछ ठीक है। वह उनके किरदार में किए गए बदलाव से खुश नजर आए। उन्होंने कहा

"चैड गेबल के साथ सबकुछ ठीक है। मेरा मतलब है उनका काम बेहद अच्छा है और अगर वह वैसे ही काम करते रहे जैसे वह कर रहे हैं तो चैड अद्भुत हो जाएंगे। सबकुछ बेहद अच्छा है।"