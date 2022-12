4 सबसे बेहतरीन मैच जो 2022 में WWE में देखने को मिले

WWE: WWE का 2022 सीजन अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, जो शुरू से लेकर अंत तक बहुत धमाकेदार रहा है। रोमन रेंस (Roman Reigns), कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) समेत कई बड़े सुपरस्टार्स ने इस साल को यादगार बनाने में अहम योगदान दिया है।

कई प्रीमियम लाइव इवेंट्स में बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और कई सुपरस्टार्स ने बड़े रिकॉर्ड और उपलब्धियां अपने नाम करने में सफलता पाई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम WWE में साल 2022 के 4 सबसे धमाकेदार मुकाबलों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

इस लिस्ट में शामिल मैचों के अलावा WrestleMania 38 में बैकी लिंच vs बियांका ब्लेयर Raw विमेंस चैंपियनशिप और Day 1 प्रीमियम लाइव इवेंट में हुआ फैटल-5-वे WWE चैंपियनशिप मैच भी बहुत धमाकेदार साबित हुआ था।

4)शेमस vs गुंथर - WWE Clash at the Castle

WWE ने इस साल यूनाइटेड किंगडम में Clash at the Castle नाम के इवेंट का आयोजन करवाया, जिसमें ज्यादा यूरोपीय सुपरस्टार्स को परफॉर्म करते देखा गया था। गुंथर मौजूदा आईसी चैंपियन हैं और ऑस्ट्रिया से संबंध रखते हैं। उन्हें Clash at the Castle में आयरिश रेसलर शेमस के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड करना था।

उनका ये मैच 19 मिनट से भी ज्यादा देर तक चला, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे की पीट-पीटकर बुरी हालत कर दी थी और उनके चेहरे पर थकान नज़र आने लगी थी। मैच कितना संघर्ष भरा था, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुंथर के चोप्स से द केल्टिक वॉरियर की चेस्ट लाल पड़ चुकी थी। अंत में गुंथर अपने टाइटल को रिटेन करने में सफल रहे थे।

3)द उसोज़ vs द स्ट्रीट प्रॉफिट्स - Money in the Bank 2022

द उसोज़ इसी साल मई में RK-Bro को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस बने थे। उसके बाद द स्ट्रीट प्रॉफिट्स उनके नए चैलेंजर्स के रूप में उभर कर सामने आए और कुछ समय बाद उनकी स्टोरीलाइन को Money in the Bank 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच का रूप दिया गया।

दोनों ओर से शानदार टीमवर्क देखने को मिला और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। करीब 23 मिनट तक चले इस मैच में चैलेंजर्स को भी काफी मजबूत दिखाया गया था। मैच का अंत तब हुआ जब उसोज़ ने डबल सुपरकिक और 1D लगाने के बाद मोंटेज फोर्ड को पिन किया। मगर मैच के बाद एक क्लिप में देखकर पता चला कि पिन के समय फोर्ड का कंधा मैट को नहीं छू रहा था, इस वजह से ये मैच ज्यादा सुर्खियों में छाया रहा था।

2)रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर - SummerSlam 2022

रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर WWE में कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। यहां तक कि WrestleMania 38 में लैसनर को हराने के बाद ही रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने थे। उसके बाद उनकी SummerSlam 2022 की भिड़ंत को उनके आखिरी मैच के रूप में बिल्ड किया गया, जिसे लास्ट मैन स्टैंडिंग की शर्त भी दिलचस्प बना रही थी।

दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच मैच करीब 23 मिनट तक चला, जिसमें कोई भी हार स्वीकारने को तैयार नहीं था। चूंकि मैच में लास्ट मैन स्टैंडिंग की शर्त जुड़ी थी, इसलिए खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं थी। मैच का सबसे यादगार लम्हा तब आया जब लैसनर ने ट्रैक्टर के सहारे रिंग को टेढ़ा कर दिया था, जिससे ट्राइबल चीफ लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरे। इसे रोमन vs लैसनर प्रतिद्वंदिता का सबसे बेहतरीन मुकाबला कहना गलत नहीं होगा।

1)कोडी रोड्स vs सैथ रॉलिंस - Hell in a Cell 2022

कोडी रोड्स के AEW छोड़ने की खबरों के साथ ही कयास लगाए जाने लगे थे कि उनकी बहुत जल्द WWE में वापसी हो सकती है। आखिरकार उनकी WrestleMania 38 में सैथ रॉलिंस के मिस्ट्री अपोनेंट के तौर पर वापसी हुई, जहां दोनों के बीच धमाकेदार मैच लड़ा गया।

उनकी दुश्मनी आगे भी जारी रही, इस बीच Hell in a Cell 2022 में उनका सैल के अंदर मैच लड़ा गया। ये मैच इसलिए भी खास रहा क्योंकि रोड्स ने चोटिल होने के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने जाहिर ही नहीं होने दिया कि उन्हें चोट भी आई है। वहीं सैथ रॉलिंस के साथ उनकी इन-रिंग केमिस्ट्री भी देखने लायक रही।

