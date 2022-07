4 नौकरियां जो WWE दिग्गज Brock Lesnar ने रेसलिंग के अलावा की हैं

WWE मेगास्टार ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने रेसलिंग के बाहर भी कुछ काम किए हैं। साल 2000 में विंस मैकमैहन (Vince McMahon) की कंपनी में आने से पहले कुछ पैसे कमाने और अपनी ट्रेनिंग में लगने वाले पैसों के लिए द बीस्ट कुछ साधारण नौकरियां भी की थी।

2004 में रेसलिंग छोड़ने के बाद लैसनर ने रेसलिंग इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। थोड़े समय बाद वो UFC में चले गए जिसमें उन्हें बहुत सफलता हासिल हुई। हालांकि, बाद में बीस्ट फिर WWE का हिस्सा बन गए जहां वो आज तक प्रीमियम लाइव इवेंट्स को मेन इवेंट करते आ रहे हैं। इस लिस्ट में हम रेसलिंग के बाहर लैसनर के द्वारा की गई 4 जॉब्स के बारे में जानेंगे।

4- पूर्व WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर ने किसान के रूप में काम किया है

ब्रॉक को फ़ार्मिंग करना पसंद है

ब्रॉक लैसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 को वेबस्टर, साउथ डकोटा में हुआ था। यंग ब्रॉक अपने डेयरी फार्म में बड़े हुए थे, जहां वो अपने परिवार की खेती में मदद करते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी "Death Clutch: My Story of Determination, Domination, and Survival," में लैसनर ने अपने बचपन के बारे में कुछ बातें बताई।

लैसनर ने बताया था,

"हम गरीब थे, इसलिए हमें हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। मेरे कई दोस्तों को कोई स्पोर्ट या किसी स्कूल एक्टिविटी में भाग लेने की इजाजत नहीं थी क्योंकि सभी को खेती करनी होती थी।हम भी खेती करते थे लेकिन मेरे पैरेंट्स ने मुझसे रेसलिंग करवाई।"

आज लैसनर का मैरीफिल्ड में खुद का फार्म है जहां आज भी वो खेती का आनंद लेते हैं।

3- ब्रॉक लैसनर ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है

ब्रॉक लैसनर डेमोलिशन मैन थे

बिस्मार्क स्टेट कॉलेज में 2 साल बिताने के बाद ब्रॉक लैसनर रेसलिंग स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा में आ गए। बीस्ट ने पूर्व ओलंपियन एलन राइस के यहां एक अटारी रेंट पर ली। अपना रेंट देने, खाना, ट्रेवलिंग और अपने जेब खर्च को चलाने के लिए ब्रॉक लैसनर कंस्ट्रक्शन कंपनी में डेमोलिशन मैन के रूप में काम करने लगे।

लैसनर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि

"मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में डेमोलिशन मैन का काम शुरू किया। वह जॉब मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। सुबह 7 बजे से दोपहर तक मैं हथोड़े से चीजों को तोड़ता था जो 16 पाउंड का था। इसके बाद दोपहर में जिम जाता था।"

यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा के बाद लैसनर 2000 में WWE में आ गए।

2- ब्रॉक लैसनर ने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी नेशनल गार्ड जॉइन की थी

स्कूल के दौरान ब्रॉक लैसनर

भले ही लैसनर को आज खेती पसंद हो लेकिन जब वो बड़े हो रहे थे, तब उन्हें खेती करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बीस्ट ने दूध निकालने और ट्रेक्टर्स में बैठने से बचने के लिए अपने स्कूल के दिनों के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी नेशनल गार्ड जॉइन कर ली थी। हालांकि, उन्होंने इसे 9 महीनों में ही छोड़ दिया था।

"मैं 17 साल का था। मैं गार्ड में इसलिए गया था क्योंकि मैं एक्सप्लोसिव में काम करना चाहता था, जो लाल और हरे कलर में होते थे लेकिन आँखों की टेस्टिंग के बाद पता चला कि मुझे हरे-लाल रंग की कलर ब्लाइंडनेस है। मुझे कंप्यूटर की नौकरी दी गई। हालांकि, मैं टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गया।"

1- ब्रॉक लैसनर ने लेबर के रूप में किया काम है

पवार कंपनी में लेबर थे लैसनर

बिस्मार्क स्टेट कॉलेज में पहले साल के बाद ब्रॉक गर्मियों के लिए घर वापस आ गए, ताकि कुछ काम और कुछ पैसे कमा सकें। उनके पैरेंट्स ने उनकी बहुत मदद की लेकिन वह भी कम पड़ रही थी। वो किसान थे और उन्हें पता था कि उन्हें अपने खर्च के लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी।

लैसनर ने बताया था कि

"मैं अपने पैरेंट्स को पैसे भेजने के लिए नहीं कह सकता था इसलिए मैंने वापस आकर वेबस्टर में REA पावर कंपनी के लिए लेबर का काम किया। मैं अपना लंच बना के सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करता था।"

गर्मियों की छुट्टियों के बाद वो वापस कॉलेज चले गए जिसके बाद 2000 में वो WWE में शामिल हो गए।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far