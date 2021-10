4 खतरनाक मैच जो सऊदी अरब में कराए गए WWE इवेंट्स में देखने को मिल चुके हैं 

WWE में इस वक्त Crown Jewel इवेंट का बिल्ड-अप जारी है और इस इवेंट का आयोजन 21 अक्टूबर को सऊदी अरब में होने जा रहा है। Crown Jewel के लिए अभी तक यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) vs ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar), बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) vs गोल्डबर्ग (Goldberg), WWE चैंपियन बिग ई (Big E) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) जैसे कुछ बड़े मैचों की घोषणा की जा चुकी है।

बता दें, Crown Jewel के लिए अभी भी कई मैचों की घोषणा किया जाना बाकी है। Crown Jewel एकमात्र ऐसा इवेंट नहीं है जिसका सऊदी अरब में आयोजन कराया जाता हो बल्कि इसके अलावा Greatest Royal Rumble और Super ShowDown का भी इस देश में आयोजन कराया जा चुका है। बता दें, इन इवेंट्स में कुछ खतरनाक मैच देखने को मिल चुके हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 खतरनाक मैचों का जिक्र करने वाले हैं जो कि सऊदी अरब में कराए गए WWE इवेंट्स में देखने को मिल चुके हैं।

4- सैथ रॉलिंस vs द फीन्ड (WWE Crown Jewel 2019)

Hell in a Cell 2019 में द फीन्ड और सैथ रॉलिंस के बीच हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के नो कॉन्टेस्ट में समाप्त होने के बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Crown Jewel में रीमैच देखने को मिला था। यह एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था और इस मैच को किसी भी तरह बीच में रोका नहीं जा सकता था। इसके बाद मैच के दौरान इन दोनों ही सुपरस्टार्स से खतरनाक एक्शन देखने को मिला था।

इस मैच के फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होने की वजह से इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच पूरे एरीना में एक्शन देखने को मिला था। अंत में रॉलिंस ने फीन्ड को स्टेज से नीचे फेंक दिया था जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और इस वजह से आग लग गई थी। हालांकि, इस चीज का फीन्ड पर कोई असर नहीं हुआ था और फीन्ड ने रॉलिंस को मैंडिबल क्लॉ देने के बाद सिस्टर एबीगेल देते हुए मैच जीत लिया था। इस जीत के साथ ही द फीन्ड नए यूनिवर्सल चैंपियन बने थे।

