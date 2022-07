4 शानदार चीज़ें जो Drew Mcintyre WWE Money in the Bank 2022 के बाद कर सकते हैं 

Drew Mcintyre: WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) हाल ही में हुए Money in the Bank 2022 लैडर मैच का हिस्सा थे लेकिन वो इसे जीतने में नाकाम रहे। पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थ्योरी (Theory) ब्रीफकेस को हुक से निकालकर नए मिस्टर Money in the Bank बने।हालांकि, ड्रू मैकइंटायर इस मैच में जीत के बड़े दावेदार थे और कमाल के प्रदर्शन के बावजूद भी मैकइंटायर थोड़ा पीछे रह गए।

इस हार के बावजूद भी मैकइंटायर वर्ल्ड टाइटल सीन में दिख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो स्कॉटिश वॉरियर Clash at the Castle इवेंट में रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ सकते हैं। फैंस काफी लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि मैकइंटायर ही रोमन रेंस को हराकर नए WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। खैर, इस लिस्ट में हम 4 चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो ड्रू मैकइंटायर Money in the Bank के बाद कर सकते हैं।

4- WWE दिग्गज शेमस को हराकर ड्रू मैकइंटायर Money in the Bank का बदला लेना चाहेंगे

हाल ही में शेमस ने ड्रू मैकइंटायर को काफी परेशान किया है

पिछले कुछ समय से शेमस और ड्रू मैकइंटायर के बीच दिख रही दुश्मनी Smackdown के सबसे बेहतरीन मोमेंट्स में से एक है। जब भी दो पूर्व WWE चैंपियंस रिंग में दिखाई दिए हैं, तब फैंस को कुछ शानदार मैच देखने को मिले हैं। Money in the Bank में भी दोनों की स्टोरीलाइन जारी रही, जिसके कारण शेमस और ड्रू मैकइंटायर यह मैच नहीं जीत सके।

ड्रू मैकइंटायर भले ही Money in the Bank लैडर मैच जीतने में नाकाम रहे हो लेकिन Clash at the Castle में वो रोमन रेंस के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में खुद को मजबूत दिखाना चाहेंगे। शेमस जैसे बड़े सुपरस्टार के खिलाफ जीत दर्ज करके ड्रू इस दुश्मनी का अंत करते हुए आने वाले बड़े मैच के लिए जरूरी मोमेंटम प्राप्त कर सकते है।

3- पूर्व WWE चैंपियन शेमस के साथ टीम बना सकते हैं

Smackdown में शेमस और ड्रू मैकइंटायर एक-दूसरे के खिलाफ बहुत ही मजबूती से आमने-सामने खड़े हैं लेकिन Money in the Bank क्वालिफिकेशन मैच में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन द उसोज़ के खिलाफ दोनों टैग टीम में नजर आए। इस मैच में शेमस और ड्रू मैकइंटायर के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री देखने मिली, जिसके कारण वो द उसोज़ को हराने में कामयाब रहे।

पहले भी WWE ने दो दुश्मनों को एक-साथ जोड़ा है। शेमस और ड्रू मैकइंटायर अपने मतभेद भुलाकर मजबूत टैग टीम बना सकते हैं, जिसकी झलक उन्होंने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस द उसोज को हराकर दे दी है। ड्रू मैकइंटायर को शेमस जैसे मजबूत पार्टनर का साथ मिलने से रेंस के खिलाफ संभावित मैच में मदद मिल सकती है।

2- SummerSlam 2022 में ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस पर हमला कर सकते हैं

SmackDown के एपिसोड में ब्रॉक लैसनर ने वापसी करके ब्लडलाइन पर हमला करते हुए यह साफ कर दिया था कि उनके और रेंस के बीच दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद से यह घोषणा हुई कि रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर SummerSlam 2022 में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में एक-दूसरे से भिड़ेंगे।

ब्रॉक लैसनर के आने से ड्रू मैकइंटायर के संभावित वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के अगले प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा था। स्कॉटिश वॉरियर का इससे गुस्सा होना लाज़्मी है, जिसका बदला लेने के लिए वो SummerSlam 2022 के मेन इवेंट में दखल देकर रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर पर जोरदार हमला कर सकते हैं।

1- ब्लडलाइन के खिलाफ द स्ट्रीट प्रॉफिट्स का साथ दे सकते हैं

द स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ड्रू मैकइंटायर

Money in the Bank इवेंट में द उसोज़ और द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच बेहतरीन टैग टीम मैच देखने मिला जहां अंत में उसोज़ ने जीत दर्ज की। हालांकि, यह साफ नजर आ रहा था कि मोटेंज फोर्ड का कंधा पिन करते वक्त ऊपर था। अभी यह दुश्मनी समाप्त नहीं हुई है।

अगर इस स्टोरीलाइन में ड्रू मैकइंटायर का साथ द स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मिल जाए तो फैंस खुश हो जाएंगे। ब्लडलाइन में द उसोज़ के साथ रोमन रेंस के होने के कारण उन्हें बढ़त प्राप्त है। स्कॉटिश वारियर इस अंतर को बराबर कर सकते हैं। दोनों टीमों के बीच बड़ा 6 मैन टैग टीम मैच बेहद ही दिलचस्प साबित हो सकता है।

