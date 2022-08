WWE इतिहास के 4 सबसे यादगार प्रोमो जो बिल्कुल भी स्क्रिप्टटेड नहीं थे 

WWE: WWE सुपरस्टार हमेशा से ही अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए या किसी स्टार के खिलाफ स्टोरीलाइन को दिलचस्प बनाए रखने के लिए प्रोमो करते हैं। ये प्रोमो ज्यादातर स्क्रिप्टेड होते हैं। हालांकि कई बार स्टार्स अपने प्रोमो को अपने हिसाब से भी कट करते हैं, ये प्रोमो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं।

इन प्रोमो से सुपरस्टार के पास खुद के कैरेक्टर को और ज्यादा बेहतर बनाने का मौका होता है। सीएम पंक का फेमस पाइपबॉम्ब प्रोमो भी स्क्रिप्टेड नहीं था। इस प्रोमो को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके अलावा Talking Smack के दौरान द मिज का प्रोमो भी स्क्रिप्टेड नहीं था। इससे फैंस WWE सुपरस्टार के कैरेक्टर से और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो आइये जानते हैं WWE के चार सबसे फेमस अनस्क्रिप्टेड के बारे में:

#4. पूर्व WWE चैंपियन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का 3:16 प्रोमो (1996)

पूर्व WWE चैंपियन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपने करियर में कई यादगार प्रोमो कट किये हैं। उनके सबसे यादगार प्रोमो The King of The Ring 1996 में आया था। इस दौरान उन्होंने WWE का सबसे यादगार अनस्क्रिप्टेड प्रोमो किया था।

The King of The Ring 1996 के फाइनल में जैक 'द स्नैक' रोबर्ट्स का सामना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से हुआ था। इस मैच में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने जीत हासिल की थी। इस मैच में बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने 3:16 प्रोमो कट किया था। इस प्रोमो के बाद वो प्रो-रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन गए थे।

#3 आर-ट्रुथ के अनस्क्रिप्टेड प्रोमो ने ब्रॉक लैसनर को हंसा दिया था (2020)

Public Enemies Podcast @TheEnemiesPE3 Since it’s Brock Lesnar’s birthday let’s take a look back at the time R Truth made him break character Since it’s Brock Lesnar’s birthday let’s take a look back at the time R Truth made him break character https://t.co/Mv4ZwPG10T

WWE में बेहद कम ऐसे मौके हुए हैं, जब ब्रॉक लैसनर और पॉल हेमन ने अपना कैरेक्टर ब्रेक किया है। हालांकि ये काम पूर्व 24/7 चैंपियन आर-ट्रुथ कर चुके हैं। उनके इस प्रोमो के बाद ब्रॉक लैसनर और पॉल हेमन रिंग में ही हंसने लगे थे, जिसे देख कर फैंस भी हैरान रह गए थे।

Royal Rumble 2020 के दौरान पॉल हेमन और ब्रॉक लैसनर रिंग में मौजूद थे। इस दौरान पॉल हेमन अपना प्रोमो कट कर रहे थे। उनके इस प्रोमो के दौरान आर-ट्रुथ रिंग में आ जाते हैं और वो पॉल हेमन पर ही अपना प्रोमो कट करते हैं। उनके इस प्रोमो को सुनने के बाद वो दोनों ही रिंग में हंसने लगते हैं।

#2 द रॉक का फैंस के साथ प्रोमो (2016)

WrestleMania 2016 से पहले द रॉक ने WWE में वापसी की थी। उनकी वापसी के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश थे। हालांकि उनके एक प्रोमो से विंस मैकमैहन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। हालांकि फैंस ने रॉक के इस प्रोमो को काफी ज्यादा पसंद किया था।

दरअसल, Raw के दौरान जब द रॉक प्रोमो कट कर रहे थे, तब ही उनकी नजर दो फैंस पर पड़ी थी। ये फैंस हल्क और माचो मैन रैंडी सेवेज की तरह बन कर आए थे, जिस पर द रॉक उनके साथ बात भी की। हालांकि तब WWE हल्क होगन का नाम हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन द रॉक ने उनका नाम सबके सामने ले लिया था। जिस पर विंस मैकमैहन गुस्सा हो गए थे।

#1 सीएम पंक का पाइपबॉम्ब प्रोमो (2011)

जून 2011 में Raw के शो के दौरान सीएम पंक ने अपना फेमस पाइपबॉम्ब प्रोमो कट किया था। इस प्रोमो में उन्होंने विंस मैकमैहन पर कई आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने हल्क होगन, द रॉक जैसे स्टार्स का नाम भी लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रोमो में अन्य प्रोमोशन का नाम भी लिया था। उन्होंने अपने प्रोमो में New Japan Pro Wrestling और Ring of Honor जैसे प्रमोशन का नाम भी लिया था। अपने इस प्रोमो के बाद सीएम पंक कंपनी के सबसे बड़े एंटी-हीरो कैरेक्टर के रूप में फैंस के सामने आए थे।

