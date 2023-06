WWE इतिहास के पहले Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने वाले 4 दिग्गज Superstars जो अभी भी रेसलिंग कर रहे हैं

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन काफी सालों से देखने को मिल रहा है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाले कुछ सुपरस्टार्स की किस्मत बदली है। WWE इतिहास का सबसे पहला Money in the Bank लैडर मैच रेसलमेनिया (WrestleMania 21) में देखने को मिला था। उस मैच में हिस्सा लेने वाले कुछ सुपरस्टार्स अभी भी रेसलिंग कर रहे हैं।

आपको बता दें कि WWE इतिहास के पहले Money in the Bank मैच में क्रिश्चियन, ऐज, क्रिस बेनोइट, केन, शेल्टन बेंजामिन और क्रिस जैरिको ने हिस्सा लिया था। यह मुकाबला काफी जबरदस्त रहा था और सभी ने मिलकर फैंस का दिल जीता था। अंत में ऐज ने केन पर हमला किया और खुद लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज की।

इस मैच का आयोजन 2005 में देखने को मिला था। 18 साल पहले यह मैच हुआ था और अभी भी कुछ स्टार्स रेसलिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि केन रिटायर हो गए हैं और क्रिस बेनोइट सालों पहले दुनिया छोड़कर चले गए। बाकी 4 सुपरस्टार्स अभी भी इन-रिंग एक्शन में नज़र आकर फैंस का ध्यान खींच कर रहे हैं।

WWE इतिहास के पहले Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने वाले सुपरस्टार्स अभी क्या कर रहे हैं?

WWE दिग्गज ऐज इस समय सबसे ज्यादा सम्मानित स्टार्स में से एक हैं। 2020 के Royal Rumble मैच में ऐतिहासिक रिटर्न करने से बाद से ही रेटेड-आर सुपरस्टार ने लगातार WWE में कई अच्छे मैच दिए हैं। उन्होंने रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स और फिन बैलर समेत कई बड़े रेसलर्स का सामना किया है।

शेल्टन बेंजामिन ने इतने सालों में WWE में लगातार अपनी इन-रिंग स्किल्स द्वारा प्रभावित किया। वो इस समय सेड्रिक एलेक्जेंडर के साथ टैग टीम डिवीजन में काम कर रहे हैं। अभी उन्हें उतना अच्छा पुश नहीं मिल रहा है। हालांकि, जब उन्हें मौका मिलता है, तो रिंग में वो अपना अनुभव दिखाते हैं।

क्रिस जैरिको इस समय इन-रिंग एक्शन के मामले में कई टैलेंट रेसलर्स से आगे हैं। उन्होंने AEW में जाकर अपने कैरेक्टर में चेंज किया और वो एक बार फिर टॉप पर आए। इस समय वो अपने फैक्शन जैरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के साथ दुश्मनी में हैं।

क्रिश्चियन की बात करें, तो वो लगातार अपने करियर में अलग-अलग प्रमोशन्स में काम करते हुए नज़र आ चुके हैं। क्रिश्चियन इस समय AEW का हिस्सा हैं और वो इस प्रमोशन में जाने के बाद से लगातार फैंस का दिल जीतने में सफल रहे हैं। वो TNT चैंपियन वार्डलो के साथ दुश्मनी का हिस्सा बने हुए हैं।

