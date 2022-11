4 मौके जब WWE में खतरनाक मैच के दौरान Brock Lesnar लहूलुहान हो गए 

Brock Lesnar: ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) WWE इतिहास के सबसे बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर्स में गिने जाते हैं। उन्हें ऐसे ही इस जनरेशन का अल्फा मेल नहीं कहा जाता क्योंकि वो अब 45 से ज्यादा की उम्र में भी बहुत से युवाओं से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उनका आक्रामक रेसलिंग स्टाइल उन्हें अन्य रेसलर्स से अलग साबित करता है।

वो कई बार ऐसे मैचों में भी शामिल रहे हैं, जिनमें बहुत खतरनाक खूनी संघर्ष देखने को मिला हो। उन्हीं मैचों को याद करते हुए इस आर्टिकल में हम ब्रॉक लैसनर के उन 4 मैचों के बारे में आपको बताएंगे, जिनमें वो खून से लथपथ हो गए थे।

#)ब्रॉक लैसनर vs ब्रॉक लैसनर - WWE Extreme Rules 2012

ब्रॉक लैसनर ने साल 2012 में WWE में वापसी की थी और रिटर्न के बाद उनके सबसे पहले दुश्मन जॉन सीना बने। उनका वापसी के बाद पहला मैच Extreme Rules 2012 में हुआ, जिसमें एक्सट्रीम रूल्स मैच की शर्त को जोड़ा गया था, इसलिए रिंग में खतरनाक एक्शन का देखा जाना भी तय था।

जॉन मैच की शुरुआत में लैसनर की एल्बो लगने के कारण खून से लथपथ हो चले थे। हालांकि मैच में अधिकांश समय द बीस्ट का डॉमिनेंस रहा, मगर मैच के अंतिम क्षणों में जॉन ने उनके माथे पर मेटल चेन से अटैक किया, जिसकी वजह से लैसनर का माथा खून से सना हुआ नज़र आया। दोनों सुपरस्टार्स खून से सने हुए थे, लेकिन अंत में द चैम्प को इस मैच में जीत मिली थी।

#)ब्रॉक लैसनर vs द अंडरटेकर - No Mercy 2002

ब्रॉक लैसनर साल 2002 में मेन रोस्टर डेब्यू के कुछ समय बाद ही WWE के टॉप सुपरस्टार्स में से एक बन बैठे थे। उसी साल सितंबर में उनकी दुश्मनी द अंडरटेकर से शुरू हुई। उनकी पहली भिड़ंत Unforgiven 2002 में हुई, लेकिन मैच डबल डिसक्वालिफिकेशन से समाप्त होने के कारण उनका No Mercy 2002 में Hell in a Cell मैच बुक किया गया।

इस मुकाबले में लैसनर को अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करना था, लेकिन सैल के अंदर दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे की पीट-पीटकर बुरी हालत करने वाले थे। मैच के शुरुआती क्षणों में ही द बीस्ट के माथे से खून की धारा बहने लगी थी। वहीं आगे चलकर स्टील स्टेप्स से टकराने के कारण अंडरटेकर के माथे से भी खून बहने लगा था। दोनों के बीच खूनी संघर्ष 27 मिनट से भी ज्यादा देर तक चलता रहा, लेकिन अंत में द बीस्ट अपने टाइटल को रिटेन करने में सफल रहे थे।

#)ब्रॉक लैसनर vs रोमन रेंस - WrestleMania 31

रोमन रेंस को 2014 में द शील्ड के टूटने के बाद एक बड़े बेबीफेस के रूप में बिल्ड किया जा रहा था। चूंकि ब्रॉक लैसनर इतिहास के सबसे आइकॉनिक हील सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं, इसलिए WrestleMania 31 में रोमन रेंस को पहली बार किसी सिंगल्स मैच में द बीस्ट के खिलाफ खड़ा किया गया।

इस मैच में आधे समय तक लैसनर ने बढ़त बनाए रखी, जिन्होंने कई बार खतरनाक अटैक करते हुए रोमन के मुंह से खून निकाल दिया था। इस बीच रोमन ने लैसनर के एक मूव को काउंटर करते हुए उन्हें रिंग पोस्ट की ओर धक्का दे दिया था, जिससे टकराने से द बीस्ट का चेहरा अगले ही पल खून से लथपथ नज़र आया। दोनों का मैच बहुत जबरदस्त रहा, लेकिन अंत में सैथ रॉलिंस ने Money in the Bank ब्रीफ़केस कैश-इन कर WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी।

#)ब्रॉक लैसनर vs द अंडरटेकर - Hell in a Cell 2015

ब्रॉक लैसनर और द अंडरटेकर पहली बार किसी Hell in a Cell मैच में WWE No Mercy 2002 में आमने-सामने आए थे। वहीं सैल के अंदर उनकी दूसरी भिड़ंत उसके करीब 13 साल बाद Hell in a Cell 2015 में हुई। आपको याद दिला दें कि उससे पिछले साल ही लैसनर ने अंडरटेकर की ऐतिहासिक WrestleMania स्ट्रीक का अंत किया था।

Hell in a Cell 2015 के मैच के शुरुआती क्षणों में द डेडमैन ने लैसनर रिंग पोस्ट की ओर धक्का दे दिया था, जिससे द बीस्ट के माथे से खून बहने लगा। मैच के बाद इस चोट के कारण उन्हें 8 टांके भी आए थे। दूसरी ओर लैसनर ने अंडरटेकर के सिर पर स्टील चेयर से अटैक किया, जिससे उनके माथे से भी खून बहने लगा था। खैर अंत में लैसनर ने इस मैच को जीतने में सफलता पाई थी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes