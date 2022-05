WWE में हुए 4 सबसे खतरनाक Hell in a Cell मैच जिनमें Superstars ने सभी हदें पार की

WWE में हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) मैचों की शुरुआत साल 1997 में हुई थी। सैल के अंदर लड़े गए सबसे पहले मैच में द अंडरटेकर (The Undertaker) और शॉन माइकल्स (Shawn Michaels) के बीच ऐसी टक्कर देखने को मिली कि फैंस की आंखें फटी की फटी रह गईं।

उसके बाद कंपनी में नियमित रूप से सैल के अंदर खतरनाक मैच लड़े जाते रहे हैं, जिनमें शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉक लैसनर, ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स उन्हें यादगार बना चुके हैं। इस आर्टिकल में हम WWE इतिहास के उन 4 सबसे खतरनाक Hell in a Cell मैचों के बारे में आपको बताएंगे, जिनमें सुपरस्टार्स ने सभी हदें पार कर दी थीं।

#)द अंडरटेकर vs ब्रॉक लैसनर - WWE No Mercy 2002

द अंडरटेकर WWE के इतिहास में कई यादगार मैचों का हिस्सा बन चुके हैं और आज तक सबसे ज्यादा Hell in a Cell मैच लड़ने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। इन्हीं में से एक मुकाबला No Mercy 2002 में हुआ, जिसके मेन इवेंट में ब्रॉक लैसनर को द डेड मैन के खिलाफ अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करना था।

दोनों बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर्स रहे हैं, जिनके बीच सैल के अंदर बहुत जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। मैच के दौरान अंडरटेकर ने पॉल हेमन पर अटैक किया, जिससे वो लहूलुहान हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद लैसनर ने अपने विरोधी को स्टील स्टेप्स पर देकर मारा, जिससे दिग्गज सुपरस्टार के सिर से खून बहने लगा। रिंग में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा था और अंत में इस खतरनाक मुकाबले को जीतकर लैसनर ने अपने टाइटल को रिटेन किया था।

#)शॉन माइकल्स vs ट्रिपल एच - Bad Blood 2004

शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं, लेकिन WWE में कई बार एक-दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होने की भूमिका भी अदा कर चुके हैं। साल 2004 में भी उनकी फ्यूड बड़े आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और उस साल Bad Blood प्रीमियम लाइव इवेंट में दोनों का सामना Hell in a Cell मैच में हुआ।

दोनों अपनी रियल लाइफ फ्रेंडशिप को भुलाकर शुरुआत से एक-दूसरे को बुरी तरह पीटने के मूड में दिखाई दिए। स्टील स्टेप्स से लेकर लैडर के इस्तेमाल ने इस मैच को बहुत खतरनाक बना दिया था। 47 मिनट से ज्यादा समय तक चले इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स खून से लथपथ होने के बाद भी फाइट को जारी रखे हुए थे और अंत में द गेम ने कड़े संघर्ष के बाद इस मुकाबले को जीता था।

#)रोमन रेंस vs जे उसो - Hell in a Cell 2020

रोमन रेंस ने SummerSlam 2020 में हील किरदार में वापसी कर सबको चौंका दिया था। वहीं Payback 2020 में नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद उनकी दुश्मनी अपने रियल लाइफ कज़िन ब्रदर जे उसो से शुरू हुई। उनकी पहली भिड़ंत Clash of Champions में हुई, जिसमें रेंस विजयी रहे मगर कुछ हफ्तों बाद Hell in a Cell 2020 में जे उसो को रिमैच मिला, जिसमें 'आई क्विट' की शर्त को भी जोड़ा गया था।

उस समय रोमन रेंस पर खुद को अनोआ'ई परिवार का ट्राइबल चीफ साबित करने का भूत सवार था, इसलिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके सामने उनका भाई है या कोई और रेसलर। 29 मिनट से भी ज्यादा देर तक चले इस मैच में रेंस ने जे उसो को पीट-पीटकर बुरी हालत कर दी थी और जब रेंस ने उस समय चोटिल जिमी उसो पर अटैक किया तो मजबूरन जे उसो को 'आई क्विट' कहना पड़ा था। इस मैच ने साबित कर दिया था कि ट्राइबल चीफ कितने क्रूर बन सकते हैं।

#)द अंडरटेकर vs मैनकाइंड - King of the Ring 1998

King of the Ring 1998 में द अंडरटेकर बनाम मैनकाइंड मैच केवल Hell in a Cell ही नहीं बल्कि WWE इतिहास के सबसे आइकॉनिक मैचों में से एक है। इस मैच में मैनकाइंड ने कई खतरनाक मूव्स का प्रभाव झेलते हुए साबित किया था कि वो फैंस का मनोरंजन करने के लिए हार्डकोर रेसलिंग की सभी सीमाओं को लांघ सकते हैं।

मैच के सबसे यादगार लम्हों में से एक वो भी रहा जब अंडरटेकर ने उन्हें सैल के ऊपर से चोकस्लैम लगाया था। इसके अलावा भी मैच में कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल और कई खतरनाक मूव्स लगते देखे गए। आगे चलकर खुलासा हुआ कि इस मैच में मैनकाइंड को कई चोट आई थीं, इसके बावजूद वो अपने पैरों पर चलकर बैकस्टेज लौटे थे। अंत में 17 मिनट से भी ज्यादा देर तक चले इस मैच को अंडरटेकर ने जीता था।

Edited by Neeraj sharma