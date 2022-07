WWE Money In The Bank 2022: 4 जबरदस्त तरीके जिससे Bobby Lashley vs Theory यूएस चैंपियनशिप मैच का अंत हो सकता है

Bobby Lashley vs Theory: WWE Money in the Bank 2022 की उल्टी गिनती शुरु हो चुकी है। इस साल यह इवेंट 2 जुलाई (भारत में 3 जुलाई) को लास वेगास ,नेवाडा में आयोजित होने जा रहा है। इस इवेंट में कुल 4 चैंपियनशिप मैच होने वाले हैं, जिसमें एक मुकाबला यूएस चैंपियनशिप के लिए भी है।

भले ही फैंस की सबसे ज्यादा नजर दोनों Money in the Bank लैडर मैच पर होने वाली है, लेकिन थ्योरी vs बॉबी लैश्ले मैच भी जबरदस्त साबित हो सकता है। इस आर्टिकल में हम थ्योरी और बॉबी लैश्ले के बीच होने वाले मैच के 4 संभावित अंत के बारे में बात करने वाले हैं।

#4 थ्योरी की क्लीन जीत

Just Talk Wrestling @JustTalkWrestle Do you see Theory as a future main event talent within WWE? Do you see Theory as a future main event talent within WWE? https://t.co/YvorNTNhgE

विंस मैकमैहन के चहेते सुपरस्टार थ्योरी हील के कैरेक्टर में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। वो कई यादगार मौकों का हिस्सा रहे हैं। Smackdown अनाउंसर पैट मैकेफी के खिलाफ हुए WrestleMania 38 मैच में थ्योरी भले ही न जीते हों लेकिन उनका प्रदर्शन कमाल का था। इसके बाद उन्होंने फिन बैलर को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीती।

हालांकि अभी तक थ्योरी की पूर्ण ताकत और इन-रिंग काबिलियत सामने नहीं आई है लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से सभी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। अब थ्योरी के सामने बॉबी लैश्ले जैसे टॉप स्टार की चुनौती होगी फिर भी थ्योरी इस मैच में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से बॉबी लैश्ले को साफ तौर पर हराकर मेंस रोस्टर के टॉप कार्ड में अपनी जगह बना सकते हैं।

#3 बॉबी लैश्ले का मैच में दिखेगा दबदबा

बॉबी लैश्ले को पिछले कुछ सालों से बहुत ही डोमिनेंट सुपरस्टार के रूप में बुक किया गया है। बॉबी दो बार के WWE चैंपियन हैं और गोल्डबर्ग, ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉक लैसनर जैसे सुपरस्टार्स के ऊपर जीत दर्ज कर चुके हैं।

उनका ओमोस और MVP के खिलाफ फ्यूड ठीक ठाक ही था लेकिन बॉबी फिर से टॉप कार्ड में वापस लौट रहे है। इसके लिए कंपनी को बॉबी लैश्ले को थोड़ा मोमेंटम देना होगा और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस प्रीमियम लाइव इवेंट में फैंस को थ्योरी के हील कैरेक्टर पर बॉबी का दबदबा बनाना अच्छा ही लगेगा। बॉबी लैश्ले की जीत सभी को खुश कर सकती है।

#2 थ्योरी अपने माइंड गेम से बॉबी लैश्ले को हरा सकते हैं

विंस मैकमैहन ने थ्योरी को माइंड गेम में माहिर बना दिया है

विंस मैकमैहन के साथ जुडने के बाद थ्योरी का हील किरदार और भी शातिर दिखाई देता है। हील कैरेक्टर होने के कारण थ्योरी कुछ गंदी चालें अपनाकर अपना टाइटल रिटेन कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने मुस्तफा अली के साथ किया था।

WWE के इतिहास में पहले भी कई हील सुपरस्टार्स को कुछ न कुछ करके अपनी चैंपियनशिप बचाते देखा गया है और थ्योरी भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। वो संभवतः बॉबी लैश्ले पर काउंटआउट जीत दर्ज कर या खुद को डिस्क्वालिफाई करवा कर भी अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही वो चोट का बहाना कर किसी अवैध चीज से बॉबी पर हमला कर उन्हें पिन भी कर सकते हैं।

#1 WWE दिग्गज जॉन सीना का दिखेगा दखल

क्या SummerSlam में होगा यह ड्रीम मैच

सीनेशन लीडर समय-समय पर सरप्राइज़ देकर फैंस को हैरान करते रहते हैं और Money in the Bank 2022 में उनसे ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सीना और थ्योरी के बीच मुकाबला होना लगभग तय ही है। इस ड्रीम मैच को किसी टाइटल मैच के होने की जरूरत नहीं है। सीना Money in the Bank 2022 में वापसी कर थ्योरी और बॉबी के मैच में दखल देकर लैश्ले को जीत दर्ज करने में मदद कर सकते है। सीना मैच के बाद थ्योरी पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर SummerSlam 2022 में अपने और थ्योरी के मैच को ऑफिशियल कर सकते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far