4 कारण क्यों WWE Superstar Liv Morgan 2022 विमेंस Money in the Bank विजेता बनीं

Liv Morgan: WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन (Liv Morgan) साल 2022 की विमेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) विजेता बन चुकी हैं। बता दें, लिव मॉर्गन के ही इस साल विमेंस Money in the Bank विजेता बनने की अटकलें लगाई जा रही थीं और अटकलें सच साबित हुई हैं। हालांकि, लिव के लिए यह मैच जीतना आसान नहीं था और मैच में मौजूद बाकी सुपरस्टार्स से उन्हें काफी टक्कर मिल रही थी।

यही नहीं, अंत में ऐसा लग रहा था कि बैकी लिंच विमेंस MITB विजेता बनने में कामयाब रहेंगी। बैकी ने लिव को लैडर सहित धक्का भी दे दिया था लेकिन लिव रोप्स की मदद से लैडर पर बनी रहीं। इसके बाद लिव मॉर्गन ने बैकी को लैडर से गिराने के बाद MITB ब्रीफकेस हासिल कर लिया। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन साल 2022 की विमेंस Money in the Bank विजेता बनीं।

4- WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन अभी तक विमेंस चैंपियन नहीं बन पाई थीं

लिव मॉर्गन को WWE मेन रोस्टर का हिस्सा बने कई साल बीत चुके हैं, हालांकि, लिव अभी तक एक बार भी सिंगल्स विमेंस चैंपियनशिप नहीं जीत पाई हैं। लिव मॉर्गन को विमेंस चैंपियनशिप पिक्चर में जरूर मौका दिया गया था लेकिन वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी विमेंस टाइटल हासिल नहीं कर पाई थीं।

शायद यही कारण है कि लिव मॉर्गन को इस साल विमेंस Money in the Bank विजेता बनाया गया है। देखा जाए तो MITB ब्रीफकेस हासिल करने वाले अधिकतर सुपरस्टार्स WWE में चैंपियन बनने में कामयाब रहते हैं। लिव मॉर्गन यह ब्रीफकेस हासिल करने के बाद इसी शो के दौरान रोंडा राउजी पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नई SmackDown विमेंस चैंपियन बन चुकी हैं।

3- विमेंस Money in the Bank विजेता लिव मॉर्गन फैंस के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं

WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन ने WWE में डेब्यू के बाद से ही फैंस के मन में अपनी छाप छोड़ी है और वो वर्तमान समय में फैंस के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी हैं। यही नहीं, फैंस इस साल लिव मॉर्गन को विमेंस Money in the Bank विजेता बनने के लिए काफी सपोर्ट कर रहे थे।

देखा जाए तो WWE अक्सर ही उन सुपरस्टार्स को बड़ा पुश देती है जिनके पास फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मौजूद होता है। शायद यही कारण है कि लिव मॉर्गन को इस साल विमेंस MITB विजेता बनने के लिए बुक किया गया। बता दें, फैंस लिव मॉर्गन के विमेंस MITB ब्रीफकेस हासिल करने से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी ख़ुशी भी जाहिर की है।

2- लिव मॉर्गन के पास WWE Money in the Bank के बिल्ड-अप के दौरान काफी ज्यादा मोमेंटम था

लिव मॉर्गन इस साल विमेंस MITB लैडर मैच में काफी तैयारी के साथ उतरी थीं। बता दें, इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान लिव मॉर्गन ने WWE में कई मैचों में जीत दर्ज की थी और इस वजह से उनके पास काफी मोमेंटम आ चुका था। यह चीज़ भी इस साल WWE द्वारा लिव मॉर्गन को विमेंस Money in the Bank विजेता बनाने के पीछे की वजह हो सकती है।

बता दें, यह पहला मौका है जब लिव मॉर्गन अपने करियर में विमेंस Money in the Bank विजेता बनने में कामयाब रही हैं। लिव मॉर्गन का विमेंस MITB विजेता बनना दर्शाता है कि कंपनी के पास उनके लिए बड़े प्लान मौजूद हैं और यही कारण है कि कंपनी ने बिना देर करते हुए MITB इवेंट में ही लिव मॉर्गन को SmackDown विमेंस चैंपियन बना दिया।

1- लिव मॉर्गन को WWE का अगला बड़ा विमेंस स्टार बनाने के लिए

लिव मॉर्गन काफी टैलेंटेड सुपरस्टार हैं और WWE में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से साबित किया है कि उनमें कंपनी का अगला बड़ा विमेंस स्टार बनने की क्षमता है। कंपनी ने भी शायद लिव को WWE का अगला बड़ा विमेंस स्टार बनाने का फैसला कर लिया है। शायद यही कारण है कि लिव मॉर्गन को इस साल कुछ महत्वपूर्ण स्टोरीलाइंस का हिस्सा बनाया जा चुका है।

हालांकि, WWE में बड़ा स्टार बनने के लिए किसी भी सुपरस्टार को बड़े मैच जीतने होते हैं। देखा जाए तो लिव मॉर्गन ने विमेंस MITB लैडर मैच के रूप में काफी बड़ा मैच जीता है। यही नहीं, लिव मॉर्गन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके SmackDown विमेंस चैंपियन बनते हुए कंपनी में टॉप पर पहुंचने की ओर कदम बढ़ा दिया है।

