4 कारण क्यों बिग ई ने सभी को चौंकाते हुए Money in the Bank लैडर मैच में जीत दर्ज की

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी काफी सफल साबित हुआ। इस इवेंट में Money in the Bank लैडर मैच सभी के बीच चर्चा का विषय रहा। मेंस Money in the Bank लैडर मैच धमाकेदार साबित हुआ।

इस मैच में रिडल, रिकोशे, जॉन मॉरिसन, ड्रू मैकइंटायर, केविन ओवेंस, बिग ई, किंग नाकामुरा और सैथ रॉलिंस मौजूद थे। सभी सुपरस्टार्स ने मिलकर मुकाबले को बेहतर बनाने की कोशिश की। अंत ने सभी को चौंकाया। दरअसल, बिग ई ने मैच में जीत दर्ज की और Money in the Bank ब्रीफकेस को अपने नाम किया।

हर किसी के मन में सवाल होगा कि आखिर किन कारणों से बिग ई को Money in the Bank लैडर मैच में जीत मिली। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 कारणों के बारे में बात करेंगे जिनसे बिग ई विजेता बने।

4- बिग ई के मिस्टर Money in the Bank बनने से कोई भी फैन निराश नहीं होगा

Money in the Bank ब्रीफकेस की मदद से कई सारे सुपरस्टार्स का करियर बदल गया है। हालांकि, पिछले कुछ सालों से फैंस को Money in the Bank जीतने वाले सुपरस्टार्स उतने पसंद नहीं आ रहे थे। ओटिस, ब्रॉक लैसनर और बैरन कॉर्बिन जैसे स्टार्स की जीत से फैंस खुश नहीं थे। बिग ई के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। बिग ई मिस्टर Money in the Bank बनकर जबरदस्त काम कर सकते हैं।

कोई भी फैन उनकी इस जीत से निराश नहीं होगा। बिग ई को WWE फैंस टॉप स्टार बनते हुए देखना चाहते थे और अब इस जीत के बाद उन की राह आसान हो गई है। इस वजह से कोई भी प्रशंसक निराश नहीं होगा। बिग ई के पास रोमन रेंस और बॉबी लैश्ले जैसे दिग्गज चैंपियंस से टाइटल छीनने का मौका रहेगा। उनपर जीत से न्यू डे के इस सदस्य का करियर पूरी तरह बदल सकता है। WWE उन्हें साफ तौर पर बता पुश देने की कोशिश कर रहा है।

Edited by मयंक मेहता