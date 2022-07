4 कारण क्यों Bobby Lashley ने WWE Money in the Bank 2022 में Theory को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती

Money in the Bank: WWE Money in the Bank में थ्योरी (Theory) का सामना उनके करियर के अभी तक के सबसे बड़े विरोधी बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) से हुआ। थ्योरी और बॉबी के बीच कुछ ही हफ्तों की यह छोटी स्टोरीलाइन दिलचस्प रही। थ्योरी अपनी हरकतों और चिढ़ाने वाली बातों से लैश्ले को गुस्से से भर देते थे।

Money in the Bank में बॉबी लैश्ले ने थ्योरी को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप पर कब्जा किया। शो के मेन इवेंट में थ्योरी ने मेंस Money In The Bank लैडर मैच जीतकर सभी को हैरान कर दिया। खैर, इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 कारणों के बारे में जानेंगे कि क्यों बॉबी लैश्ले ने थ्योरी को हराकर यूएस चैंपियनशिप जीती।

4- बॉबी लैश्ले से हारकर थ्योरी को नुकसान नहीं होगा

कुछ लोगों को थ्योरी का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हारना विवादित लग सकता था लेकिन लैडर मैच में मिली जीत से उन्हें मिल रहा पुश फिलहाल मजबूत ही दिखाई दे रहा है। कई बार सुपरस्टार्स को कोई बड़ी जीत दर्ज करने के लिए हारने की जरूरत नहीं होती।

अल्माइटी पूर्व WWE चैंपियन हैं और कई सालों से रेसलिंग कर रहे हैं। बॉबी लैश्ले जैसे बड़े सुपरस्टार से हारकर भी थ्योरी रोस्टर में मजबूत ही दिखेंगे। बॉबी तीसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने हैं वहीं थ्योरी लैडर मैच जीत चुके हैं और अब वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना चाहेंगे।

3- जॉन सीना के खिलाफ संभावित मैच के कारण थ्योरी को मिली चैंपियनशिप मैच में हार

थ्योरी अब मिस्टर Money in the Bank हैं और यह बिल्कुल संभव है कि वो इसे जल्द ही कैश-इन करके यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। हालांकि, यह भी हो सकता है कि वो किसी बड़े मौके का इंतजार करें। थ्योरी और जॉन सीना के बीच स्टोरीलाइन की चर्चा लंबे समय से चल रही है।

अगर दोनों आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट SummerSlam में आमने-सामने होते हैं तो इस मुकाबले में चैंपियनशिप का होना कोई महत्व ही नहीं रखता। थ्योरी पर जीत दर्ज करके जॉन सीना अपनी वापसी को सफल बनाना चाहेंगे वहीं थ्योरी दिग्गज रेसलर जॉन सीना को हराकर रोस्टर के टॉप कार्ड में अपनी जगह को मजबूत करना चाहेंगे।

2- बॉबी लैश्ले को मिल रहा है WWE यूनिवर्स का बड़ा सपोर्ट

पूर्व WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले

बॉबी लैश्ले को Money in the Bank में मिली जीत का एक बड़ा कारण उन्हें मिल रहा फैन सपोर्ट भी है। ऑल माइटी इस साल लगभग सभी प्रीमियम लाइव इवेंट्स में दिखाई दिए हैं और इस दौरान फैंस की ओर से उन्हें बढ़िया प्रतिक्रिया मिली है। भले ही बॉबी हील रहे हैं लेकिन फैंस ने उनके लिए बढ़-चढ़कर चीयर किया था।

उनका द मिज़ को तहस-नहस करना फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। ओमोस जैसे बड़े और तगड़े सुपरस्टार के खिलाफ फेस टर्न ने फैंस को उनके साथ कर दिया। थ्योरी का लैश्ले के फैन बेस के कारण टाइटल हारना सही विकल्प दिखाई दे रहा है।

1- थ्योरी को मेन इवेंट सीन में डालने के लिए

द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस

पिछले कुछ समय से थ्योरी को बहुत ही बड़ा पुश मिल रहा है। WrestleMania में स्टोन कोल्ड जैसे दिग्गज के साथ रिंग शेयर करना, विंस के साथ नजर आना, फिन बैलर को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनना, उनकी रोस्टर में जगह को बताता हैं। थ्योरी का मिड-कार्ड से टॉप पर जाना उनके चैंपियनशिप हारने की सबसे प्रमुख वजह हो सकती है।

यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हारने के कुछ घंटों बाद ही थ्योरी का मिस्टर Money in the Bank बनना उनके मेन इवेंट की तरफ जाने को दर्शाता है। मिड-कार्ड चैंपियन रहकर टॉप स्टार्स के खिलाफ बुकिंग का कोई सेंस नहीं दिखाई देता। अब बॉबी लैश्ले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हैं वहीं थ्योरी की नजरें हमेशा ही अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर होंगी। निश्चित ही वो रोमन रेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं।

