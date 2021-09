WWE चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में ड्रू मैकइंटायर की वापसी के 4 बड़े कारण

WWE चैंपियन बिग ई (Big e) को आने वाले समय में नई और ज्यादा कठिन चुनौतियों का सामना करना है। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) पर मनी इन द बैंक (Money in the Bank) ब्रीफ़केस कैशइन कर चैंपियनशिप बेल्ट अपने नाम की है। इस हफ्ते रॉ (Raw) में उन्होंने लैश्ले को हराकर अपने टाइटल को डिफेंड किया है।

मगर मैच के बाद ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) की एंट्री ने भी काफी लोगों को चौंका दिया था। इससे पहले आपको याद दिला दें कि हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 पीपीवी में मैकइंटायर का लैश्ले के साथ चैंपियनशिप मैच हुआ था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि अगर मैकइंटायर को हार मिली तो उन्हें लैश्ले के चैंपियन रहते टाइटल शॉट नहीं मिल पाएगा।

अब बिग ई चैंपियन बन चुके हैं, इसलिए स्थिति बदल चुकी है। मैकइंटायर की अब चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में वापसी हो चुकी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम उन 4 कारणों से आपको अवगत कराएंगे कि मैकइंटायर की चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में वापसी क्यों हुई है।

बॉबी लैश्ले अब WWE चैंपियन नहीं हैं

जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि Hell in a Cell पीपीवी में हुए मैच की शर्त के अनुसार बॉबी लैश्ले के चैंपियन रहते ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप मैच नहीं लड़ सकते थे। लेकिन बिग ई अब Money in the Bank ब्रीफ़केस को कैशइन कर नए चैंपियन बन चुके हैं, इसलिए मैकइंटायर बिना किसी रोकटोक टाइटल शॉट हासिल कर सकते हैं।

इसी वजह से इस हफ्ते Raw के मेन इवेंट में एंट्री लेकर चैंपियनशिप के लिए दावेदारी पेश की है। आपको याद दिला दें कि इस साल की शुरुआत में मैकइंटायर चैंपियन हुआ करते थे, लेकिन Elimination Chamber पीपीवी में द मिज अपने ब्रीफ़केस को कैशइन कर अपने करियर में दूसरी बार WWE चैंपियन बने थे।

