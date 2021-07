4 कारण क्यों निकी एश ने विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जीता

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2021 की शुरुआत जबरदस्त तरीके से देखने को मिली। इस इवेंट की शुरुआत में विमेंस Money in the Bank लैडर मैच का आयोजन हुआ था। इस मैच में असुका, नेओमी, निकी एश, एलेक्सा ब्लिस, जेलिना वेगा, लिव मॉर्गन, नटालिया और टमीना ने हिस्सा लिया था। मैच काफी ज्यादा बढ़िया साबित हुआ। सभी सुपरस्टार्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया।

OMG NIKKI A. S. H. WINS WOMEN'S MITB CONTRACT #MITB pic.twitter.com/AlLIIKUZOO — FabiShow Italie Championne d'Europe #EURO2020 (@fabien_fichaux) July 19, 2021

ये भी पढ़ें:- 32 साल के दिग्गज ने Money In The Bank में रचा इतिहास, 6 WWE सुपरस्टार्स को चकमा देकर ब्रीफकेस हासिल किया

इसके बावजूद अंत में निकी एश ने अन्य विमेंस सुपरस्टार्स को चकमा देकर Money in the Bank लैडर मैच जीता। उनकी यह जीत काफी ज्यादा शॉकिंग साबित हुई। हर किसी के मन में सवाल होगा कि आखिर किन कारणों से निकी एश को जीत मिली। इसलिए हम 4 कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से निकी एश ने Money in the Bank लैडर मैच जीता।

4- Money in the Bank से पहले निकी एश के पास अन्य स्टार के मुकाबले अच्छा मोमेंटम था

Six women battling for the case. Nikki just climbs up and grabs it.#MITB pic.twitter.com/UjkVYtfQkF — WrestlingINC.com (@WrestlingInc) July 19, 2021

निकी एश काफी समय से Raw में दिखाई नहीं दे रही थीं। उनकी मई में वापसी हुई और इसके बाद उन्होंने लगातार सभी को प्रभावित किया। उन्होंने वापसी करते हुए नेओमी को पराजित किया। इसके अलावा उन्हें रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर पर भी जीत मिली। साथ ही उन्होंने टैग टीम मैच में शायना बैजलर और नाया जैक्स को हराया। एश ने बैजलर को सिंगल्स मैच में भी पराजित किया।

ये भी पढ़ें:- 184 किलो के सुपरस्टार ने WWE Money in the Bank 2021 में मचाया बवाल, चैंपियनशिप मैच का चौंकाने वाला अंत

Raw के अंतिम एपिसोड में उन्होंने एलेक्सा ब्लिस, नेओमी और असुका को भी हराया था। वापसी के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही मैच हारा था और वो एक टैग टीम मैच था। देखा जाए तो एश के पास काफी अच्छा मोमेंटम था। इसी वजह से Money in the Bank लैडर मैच में उनका पलड़ा भारी रहा और उन्हें एक बड़ी जीत मिली।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 4 NEXT

Edited by Ujjaval Palanpure