WWE Money in the Bank 2022: 4 कारणों से Theory ने मेंस लैडर मैच जीतकर चौंकाया

Theory: WWE Money in the Bank साल के सबसे दिलचस्प प्रो रेसलिंग इवेंट्स में से एक होता है, जिसके लैडर मैचों पर सभी की नजरें टिकी होती हैं। इस साल मेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins), रिडल (Riddle) और शेमस (Sheamus) जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया था।

इस बीच मैच में एक कन्टेस्टेंट का स्थान खाली था। उस खाली स्थान को थ्योरी ने भरा और शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ब्रीफ़केस में बंद कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम भी कर लिया है। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं थ्योरी के WWE में मिस्टर Money in the Bank बनने के 4 सबसे बड़े कारणों के बारे में।

#)WWE यूएस टाइटल हारने के बाद मोमेंटम कमजोर पड़ जाता

Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में थ्योरी ने WWE यूएस चैंपियन के तौर पर एंट्री ली थी, जहां उन्हें बॉबी लैश्ले के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड करना था। दोनों का मैच धमाकेदार रहा, जिसमें लैश्ले जीत दर्ज कर नए यूएस चैंपियन बन गए हैं, मगर थ्योरी के लिए ये इवेंट अभी समाप्त नहीं हुआ था।

उन्हें मेंस MITB लैडर मैच का आखिरी सुपरस्टार बनाया गया, जो अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाला फैसला रहा। वहीं उनकी MITB कॉन्ट्रैक्ट जीत उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज़ रही, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक ही इवेंट में 2 बड़ी हार थ्योरी के मोमेंटम को गहरी ठेस पहुंचा सकती थी। इसलिए उनका मिस्टर Money in the Bank बनना काफी हद तक एक सही फैसला भी रहा।

#)थ्योरी वाकई में एक मेन इवेंट सुपरस्टार बनते जा रहे हैं

थ्योरी को पिछले साल WWE मेन रोस्टर में शामिल किया गया था और इस एक साल के अंदर उन्होंने पिछले कई सालों से कंपनी में काम कर रहे सुपरस्टार्स से ज्यादा सफलता प्राप्त कर ली है। इस दौरान उन्हें जैफ हार्डी, फिन बैलर समेत कई दिग्गज सुपरस्टार्स के खिलाफ जीत मिली।

वहीं WrestleMania 38 के बाद एक Raw एपिसोड में वो फिन बैलर को हराकर नए यूएस चैंपियन भी बने। सबसे खास बात ये है कि खुद विंस मैकमैहन उन्हें बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते हैं और यूएस टाइटल रन के यादगार रहने के बाद उनकी Money in the Bank ब्रीफ़केस जीत इस ओर संकेत दे रही है कि उनका एक मेन इवेंट सुपरस्टार बनना तय है।

#)WWE यूनिवर्स को एक सरप्राइज़िंग एलीमेंट देने के लिए

MITB लैडर मैचों के अलावा इस प्रीमियम लाइव इवेंट के मैच कार्ड में 5 मुकाबलों को जगह दी गई थी। इवेंट में अधिकतर मैच ऐसे रहे, जिनकी भविष्यवाणी कर पाना कोई कठिन काम नहीं था। लिव मॉर्गन को विमेंस मैच में जीत की प्रबल दावेदार माना जा रहा था। द उसोज़ और बियांका ब्लेयर समेत कई अन्य सुपरस्टार्स की जीत लोगों को पहले से थी।

मगर मेंस MITB लैडर मैच में रिडल को जीत का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन मैच में अभी एक और सुपरस्टार का जोड़ा जाना बाकी था। थ्योरी को मैच में आखिरी मोमेंट पर शामिल किया गया, जो वाकई में फैंस के लिए एक सरप्राइज़िंग एलीमेंट रहा। असल में थ्योरी का इस मैच में शामिल होना और उनके कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले लम्हे ने इस इवेंट को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

#)MITB ब्रीफ़केस, थ्योरी को टॉप पर पहुंचाने का एक आसान तरीका

आमतौर पर MITB कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले सुपरस्टार्स को ये ब्रीफ़केस बहुत फायदा पहुंचा कर जाता है। हालांकि कुछ ऐसे सुपरस्टार्स भी रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद भी ज्यादा बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाए, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके करियर ने इस कॉन्ट्रैक्ट जीत के बाद एक नई रफ्तार पकड़ ली थी।

इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि MITB कॉन्ट्रैक्ट के जरिए थ्योरी को अगले एक साल तक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं उनके कैशइन को भी एक आइकॉनिक मोमेंट में तब्दील करने के प्रयास किए जाएंगे और ऐसी चीज़ें उन्हें संभव ही अगले साल WrestleMania के मेन या को-मेन इवेंट मैच का हिस्सा बना सकती हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far