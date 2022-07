WWE में Brock Lesnar के 4 सबसे शॉकिंग पल जिनकी फैंस ने कभी उम्मीद नहीं की होगी

Brock Lesnar: WWE में 2012 में वापसी करने के बाद से ही ब्रॉक लैसनर ने अपनी अलग जगह बनाई है। WWE में रिटर्न के बाद से ही वो लगातार अपने दुश्मनों को हरा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अपने इस रिटर्न के बाद वो ट्रिपल एच (Triple H), द अंडरटेकर (The Undertaker), जॉन सीना (John Cena) और गोल्डबर्ग (Goldberg) जैसे स्टार्स को मात दे चुके हैं।

WWE में डेब्यू करने के बाद से ही ब्रॉक लैसनर लगातार टॉप पर बन हुए है। वो मात्र 25 साल की उम्र में ही WWE चैंपियन बन गए थे। उन्होंने अपने करियर में कई बार फैंस को सरप्राइज किया है। इस आर्टिकल में हम नजर डालेंगे ब्रॉक लैसनर से जुड़े 4 शॉकिंग मोमेंट्स पर जिनके बारे में फैंस ने कभी नहीं सोचा होगा।

4- WWE हॉल ऑफ़ फेमर हल्क होगन को हराना

हल्क होगन रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं। फैंस ने उन्हें रिंग में कई हैरान कर देने वाले वाले कारनामे करते हुए देखा है। हालांकि, फैंस तब यह देखकर हैरान रह गए थे, जब अपने करियर की शुरुआत में ही ब्रॉक लैसनर ने उन्हें हरा दिया था।

2002 में SmackDown के 8 अगस्त के एपिसोड में ब्रॉक लैसनर का सामना हल्क होगन से हुआ था। इस मैच में हल्क होगन को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबले में ब्रॉक लैसनर ने उन्हें अपने सबमिशन मूव से हराया था। इस मैच के बाद हल्क होगन खून से लथपथ रिंग में पड़े हुए थे।

3- ब्रॉक लैसनर का Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना

ब्रॉक लैसनर ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट भी जीता था.

ब्रॉक लैसनर जैसे स्टार के लिए Money in the Bank मैच जीतना काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। अपने WWE करियर में ब्रॉक लैसनर एक बार मिस्टर Money in the Bank भी बन चुके हैं। 2019 में ब्रॉक लैसनर ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इवेंट में ब्रॉक लैसनर Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा नहीं थे।

इसके बावजूद मैच से पहले ही सैमी जेन चोटिल हो गए थे। इसके बाद मैच में ब्रॉक लैसनर शामिल हो गए थे। मैच के अंत में जब मुस्तफा अली Money in the Bank ब्रीफकेस उतार रहे थे, तभी ब्रॉक लैसनर ने रिंग में आकर उन्हें गिरा देते हैं और Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीत लेते हैं।

2- SummerSlam 2014 में जॉन सीना को बुरी तरह से हराना

2014 में ब्रॉक लैसनर को रोकना किसी भी स्टार के लिए आसान नहीं था। उन्होंने WrestleMania 30 में द अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा था। इसके बाद उनका सामना WWE चैंपियन जॉन सीना से हुआ था। यह मैच SummerSlam में हुआ था। इस मैच से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीद थी।

ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फैंस मुकाबला देखकर हैरान रह गए। जॉन सीना के खिलाफ हुए इस मुकाबले में ब्रॉक लैसनर का 'बीस्ट' रूप देखने को मिला। उन्होंने इस मैच में जॉन सीना को 16 जर्मन सुप्लेक्स लगाए थे। इसके बाद उन्होंने जॉन सीना को F5 से हिट करके मैच में जीत हासिल कर ली थी।

1- द अंडरटेकर का स्ट्रीक तोड़ना

WrestleMania में अंडरटेकर का स्ट्रीक तोडना लैसनर के लिए बेहद खास रहा है.

WrestleMania में अंडरटेकर की जीत की स्ट्रीक हर फैन के लिए बेहद खास रही है। हालांकि, दो दशकों तक किसी भी फैन ने यह नहीं सोचा था कि कोई अंडरटेकर को WrestleMania में हरा पाएगा, लेकिन ब्रॉक लैसनर ने यह कारनामा भी किया है।

WrestleMania 30 में ब्रॉक लैसनर का सामना अंडरटेकर से हुआ था। इस मैच में ब्रॉक लैसनर ने सभी को हैरान करते हुए अंडरटेकर को हराकर उनकी स्ट्रीक को तोड़ दिया था। इस मैच के परिणाम पर एरीना में मौजूद फैंस भी भरोसा नहीं कर पाए थे।

