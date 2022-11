4 दिग्गज WWE Superstars जिनके नाम सबसे कम समय के लिए वर्ल्ड चैंपियन बने रहने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है

WWE: WWE सुपरस्टार्स के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनना उनके करियर के सबसे बड़े मोमेंट में से एक है। दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी के आज तक के इतिहास में कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स को ही वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिला है जिसमें से ज्यादातर स्टार्स WWE के दिग्गजों में शामिल किए जाते हैं।

मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियन बने 800 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। हालांकि, कई सुपरस्टार्स ऐसे भी हैं जो कुछ मिनटों के लिए ही WWE चैंपियन बन पाए थे। इस आर्टिकल में हम WWE या वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के 4 सबसे छोटे रन के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने फैंस को चौंका दिया।

#4- WWE हॉल ऑफ फेमर योकोजुना

WWE हॉल ऑफ फेमर योकोजुना अपने भारी भरकम फिजिक के लिए जाने जाते थे। रिंग में बहुत ही डॉमिनेंट रहने के बावजूद भी योकोजुना सबसे कम समय के लिए WWE चैंपियन रहने वाले सुपरस्टार्स में शामिल हैं। WrestleMania 9 में उन्होंने ब्रेट हार्ट को चुनौती दी थी।

पूरे मैच के दौरान ब्रेट ने मजबूत पकड़ बनाए रखी थी लेकिन योकोजुना के मैनेजर मिस्टर फूजी के बीच में दखल देने के कारण हार्ट को हार का सामना करना पड़ा था। योकोजुना के वर्ल्ड चैंपियन बनने के कुछ ही मिनटों के बाद हल्क होगन ने उन्हें चुनौती दी, जहां मिस्टर फूजी के कारण ही योकोजुना को हार मिली थी। वो 2 मिनट और 6 सेकंड तक ही चैंपियन बन पाए थे।

#3- सैथ रॉलिंस

सैथ रॉलिंस निश्चित तौर पर कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। वो अपने WWE करियर में कई बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। हालांकि, उनका एक WWE चैंपियनशिप रन बहुत ही छोटा रहा था। साल 2016 में हुए Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में उनके नाम पर यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ था।

दरअसल, Money in the Bank 2016 में रॉलिंस और रोमन रेंस का मुकाबला WWE चैंपियनशिप के लिए हुआ था, जहां विजिनरी, रोमन को हराकर नए चैंपियन बने थे। उसी इवेंट में डीन एंब्रोज़ ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था, जिसे उन्होंने शो के मेन इवेंट के बाद नए WWE चैंपियन सैथ रॉलिंस पर कैश-इन किया और जीत दर्ज की थी। सैथ एक मिनट 59 सेकेंड तक चैंपियन बने रहे थे।

#2- बिग शो

साल 2011 में बिग शो और मार्क हेनरी की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जबरदस्त दुश्मनी चल रही थी। इस दौरान डेनियल ब्रायन मिस्टर Money in the Bank थे। TLC प्रीमियम लाइव इवेंट में हेनरी और बिग शो का मुकाबला बुक किया गया था, जहां शो नए वर्ल्ड चैंपियन बने थे।

मैच हारने के बाद मार्क हेनरी ने बिग शो पोर हमला कर दिया था। उन्होंने शो को DDT लगाने से पहले पैर पर कई चेयर शॉट मारे थे। नए वर्ल्ड चैंपियन की इस हालत का फायदा डेनियल ब्रायन ने उठाया और अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर नए चैंपियन बन गए थे। बिग शो मात्र 1 मिनट और 54 सेकंड तक ही चैंपियन बन पाए थे।

#1- आन्द्रे द जायंट

आन्द्रे द जायंट WWE रिंग में कदम रखने वाले सबसे लंबे सुपरस्टार हैं। इसके साथ ही उनके नाम पर कंपनी के इतिहास के सबसे छोटे WWE चैंपियनशिप रन का खराब रिकॉर्ड भी दर्ज है। WWE हॉल ऑफ फेमर मात्र 1 मिनट और 48 सेकंड तक ही WWE चैंपियन बने रहने में कामयाब हो पाए थे।

साल 1988 में हुए WWE The Main Event शो के एक एपिसोड में हल्क होगन और आन्द्रे द जायंट के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। मैच में टेड डीबियासी सीनियर ने रेफरी को खरीदकर आन्द्रे को नया चैंपियन बनवाया था, जिसके थोड़े देर बाद आंद्रे ने टेड को अपनी WWE चैंपियनशिप बेचने का ऐलान किया था। इस तरह आंद्रे कंपनी के इतिहास के सबसे कम समय तक बने रहने वाले WWE चैंपियन बने थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes