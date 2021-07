4 चीजें जो WWE Money in the Bank 2021 की खास बात रही 

WWE पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2021 का समापन हो चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह काफी धमाकेदार शो था और फैंस की उपस्थिति ने इस शो में चार चांद लगा दिए थे। आपको बता दें, निकी एश और बिग ई ने क्रमश: विमेंस और मेंस लैडर मैच जीतकर Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल किया। इस पीपीवी में WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले ने कोफी किंग्सटन को डोमिनेंट करते हुए बुरी तरह हराया।

हालांकि, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस के दखल का फायदा उठाकर ऐज को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर पाए थे। वहीं, शो के अंत में जॉन सीना की वापसी ने Money in the Bank 2021 पीपीवी को और भी खास बना दिया। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जो कि Money in the Bank 2021 की खास बात रही।

1- साधारण बिल्ड-अप के बाद Money in the Bank 2021 में रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर का शानदार मैच होना

Money in the Bank 2021 में रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर के बीच हुए Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच को WWE ठीक तरह से बिल्ड नहीं कर पाई थी। यही कारण है कि फैंस को इस मैच में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि, MITB में इन दोनों सुपरस्टार्स ने शानदार मैच देकर सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें, इस मैच के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी।

शार्लेट ने इस मैच को जीतने के लिए पूरी जान झोंक दी थी, हालांकि, रिया के फाइट बैक की वजह से एक वक्त शार्लेट निराश हो गई थी। अंत में शार्लेट ने रिया के पैर को चोटिल करने के बाद उन्हें अपने सबमिशन मूव में जकड़ लिया और रिया के पास टैप आउट करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। इस जीत के साथ शार्लेट अपने करियर में एक बार फिर Raw विमेंस चैंपियन बनी। यह देखना रोचक होगा कि इन दोनों सुपरस्टार्स का फ्यूड अभी भी जारी रहने वाला है या फिर इन दोनों सुपरस्टार्स को नए प्रतिद्वंदी मिलेंगे।

Edited by Subham Pal