4 बातें जो आपको WWE दिग्गज Randy Orton के बारे में जरूर जाननी चाहिए 

Randy Orton's Birthday: WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) रेसलिंग जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। उन्होंने काफी समय में फैंस के दिल में अपनी खास जगह बनाई और उन्हें इस बीच जबरदस्त सफलता भी मिली है। पिछले कई सालों से WWE का हिस्सा रैंडी ऑर्टन बने हैं और वो कंपनी के सबसे मुख्य स्टार्स में एक हैं। इस बीच वो 14 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन भी हैं।

रैंडी ऑर्टन के लिए 1 अप्रैल का दिन काफी ज्यादा खास है और लैजेंड किलर 44 साल के हो गए हैं। उनके खास दिन के मौके पर हम आपको रैंडी ऑर्टन के बारे में 4 ऐसी बातें बताने वाले हैं, जो फैंस को जरूर जाननी चाहिए।

4- रैंडी ऑर्टन ने WWE में कभी भी रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर को सिंगल्स मैच में नहीं हराया है

रैंडी ऑर्टन काफी बड़े सुपरस्टार हैं और उन्होंने इस बीच ट्रिपल एच, द अंडरटेकर, जॉन सीना समेत कई दिग्गजों का सामना WWE रिंग में किया है। वो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अबतक रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर पर सिंगल्स मैच में जीत नहीं मिली हैं। रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर की गिनती सबसे बड़े सुपरस्टार्स में होती है और यह काफी हैरान करने वाली बात है कि रैंडी इन दोनों को नहीं हरा पाए हैं।

रैंडी ऑर्टन ने इन दोनों सुपरस्टार्स का सामना कई बार बार किया है। रैंडी और ब्रॉक लैसनर के बीच आखिरी सिंगल्स मैच साल 2016 में हुआ, जहां जीत बीस्ट की हुई थी। दूसरी तरफ रेंस के खिलाफ उनका आखिरी सिंगल्स मैच साल 2015 में हुआ और इस मैच का अंत DQ के जरिए हुआ था।

3- पूर्व WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन आर्मी में भी काम कर चुके हैं

रैंडी ऑर्टन ने आर्मी में भी काम किया है। दरअसल, वो एक मरीन ऑफिसर भी रहे हैं। वो समुद्री ऑफिसर थे। इसके बावजूद वो ज्यादा समय तक इस काम को नहीं कर पाए। रैंडी ऑर्टन ने 1998 में ग्रेजुएशन करने के बाद मरींस में काम किया। उनका ये सफर ज्यादा खास साबित नहीं हो पाया था।

रैंडी ऑर्टन को इस दौरान कई मौकों पर अपने खराब बर्ताव की वजह से वॉर्निंग भी मिली थी। बाद में उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। उनके लिए ये निर्णय काफी अच्छा रहा क्योंकि बाद में उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। आज वो फैंस के सबसे चहेते स्टार्स में से एक बने हुए हैं।

2- WWE सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं

रैंडी ऑर्टन ने WWE में जबरदस्त सफलता हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में काम करते हुए भी काफी ज्यादा नाम कमाया है। दरअसल, उन्होंने That's What I Am (2011), 12 Rounds 2: Reloaded (2013) और The Condemned 2 (2015) जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में मुख्य किरदार निभाया है।

इसके अलावा वो Shooter नाम की प्रसिद्ध सीरीज के दिसंबर 2016 के एपिसोड में भी दिखाई दिए थे। उन्होंने इन सभी के अलावा Changeland (2019) नाम की फिल्म में सपोर्टिंग रोल अदा किया हुआ है। उनका एक्टिंग करियर भी काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। काफी कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेसलिंग से रिटायर होने के बाद वो एक बार फिर हॉलीवुड का रुख करेंगे या नहीं।

1- रैंडी ऑर्टन WWE के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं

रैंडी ऑर्टन ने WWE के अंदर काफी कम उम्र में ही सफलता हासिल कर ली थी। दरअसल, उन्होंने ब्रॉक लैसनर का बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया था। ब्रॉक लैसनर ने 25 साल की उम्र में 2002 के दौरान WWE चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। लग रहा था कि शायद ही कोई भी सुपरस्टार उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा।

इसके बावजूद 2005 में रैंडी ऑर्टन ने लैसनर को पछाड़ा। दरअसल, इस दिग्गज सुपरस्टार ने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। वो SummerSlam 2005 में क्रिस बैन्वा को हराने में सफल रहे थे। इसके साथ ही वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था जिसे अभी भी कोई नहीं तोड़ पाया है।