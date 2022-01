4 चीज़ें जो अभी तक WWE में Seth Rollins हासिल नहीं कर पाए हैं 

WWE में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) सबसे सफल सुपरस्टार्स में से एक हैं। व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो फिलहाल रॉलिंस मेन रोस्टर में मौजूद कई सुपरस्टार्स से काफी आगे हैं। द शील्ड (The Shield) टूटने के एक महीने के अंदर ही रॉलिंस ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) ब्रीफकेस हासिल किया था। नौ महीने के बाद ही वह इस शानदार फैक्शन से WWE चैंपियनशिप जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे।

2019 में रॉलिंस ने Royal Rumble जीतते हुए अपनी उपलब्धियों में एक और बड़ी चीज जोड़ी थी। भले ही द आर्किटेक्ट ने कंपनी में लगभग सबकुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजे हैं जिनमें उन्हें खुद को साबित करना बाकी है। किसी बड़े मुकाबले में हिस्सा लेने से लेकर किसी एक मुकाबले में अंत तक बने रहने तक कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो अब तक रॉलिंस के हाथ नहीं लगी हैं।

एक नजर डालते हैं उन चार चीजों पर जो सैथ रॉलिंस ने अब तक प्रोफेशनल रेसलिंग में नहीं की है।

#4. पूर्व WWE चैंपियन ने अब तक नहीं लिया है King of the Ring टूर्नामेंट में हिस्सा

Jordon Elliott @JordonElliott21 @WWE @WWE Rollins I like Authority Rollins, Messiah Rollins, and Drip Rollins! I hope Seth Rollins compete for the King of the Ring either SmackDown or Raw! I like Seth Rollins! I would love to see Seth Rollins becoming WWE Champion for the third time! Maybe after Crown Jewel? Who knows! @WWE @WWERollins I like Authority Rollins, Messiah Rollins, and Drip Rollins! I hope Seth Rollins compete for the King of the Ring either SmackDown or Raw! I like Seth Rollins! I would love to see Seth Rollins becoming WWE Champion for the third time! Maybe after Crown Jewel? Who knows! https://t.co/XUpPM1HCLT

सालों से King of the Ring टूर्नामेंट में कई दिग्गज सुपरस्टार्स ने जीत हासिल की है। द रॉक, स्टोन कोल्ड और ब्रॉक लैसनर जैसे कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। आश्चर्य की बात यह है कि रॉलिंस ने अब तक इस टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग मुकाबले में भी हिस्सा नहीं लिया है। पिछले सात सालों में ऐसे तीन टूर्नामेंट हो चुके हैं, लेकिन रॉलिंस एक का भी हिस्सा नहीं बन पाए हैं।

इस टूर्नामेंट का इतिहास इतना शानदार होने के बावजूद रॉलिंस द्वारा इसे जीतने की इच्छा नहीं जताने को लेकर फैंस को काफी आश्चर्य होगा। अब यह देखने की बात होगी कि WWE जब इस टूर्नामेंट को अगली बार आयोजित करेगी तो क्या रॉलिंस इसमें हिस्सा लेंगे अथवा नहीं।

