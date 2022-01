4 चीज़ें जो WWE में Royal Rumble 2022 के बाद नहीं होनी चाहिए

WWE के 2022 सीजन की शुरुआत Day1 के रूप में एक नए प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ हुई थी, जिसमें जबरदस्त एक्शन के साथ एक नया चैंपियन भी देखने को मिला। वहीं Royal Rumble 2022 ने भी फैंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हर बार की तरह इवेंट में धमाकेदार मैच देखने को मिले।

इवेंट में रोमन रेंस, बैकी लिंच, ब्रॉक लैसनर और बॉबी लैश्ले समेत कई Superstars ने शानदार प्रदर्शन कर लोगों का मन मोहा। वहीं रोंडा राउजी और शेन मैकमैहन समेत कई दिग्गजों ने वापसी करते हुए सबको चौंकाया। अब सवाल है कि WWE ने अपने सुपरस्टार्स के लिए आगे के लिए क्या प्लान तैयार किए होंगे।

राउजी, बैकी लिंच और रोमन रेंस समेत कई रेसलर्स को मजबूत दिखाया गया है। खैर इस आर्टिकल में हम 4 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें WWE को Royal Rumble 2022 के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

#)ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले WWE चैंपियनशिप स्टोरीलाइन का खत्म होना

ब्रॉक लैसनर और बॉबी लैश्ले अपने दौर में सबसे तगड़े प्रो रेसलर्स में शामिल रहे हैं, लेकिन Royal Rumble 2022 से पूर्व इन दोनों के बीच कभी वन-ऑन-वन मैच नहीं हुआ था। मगर इस साल Royal Rumble प्रीमियम लाइव इवेंट में फैंस को उनका ड्रीम मुकाबला देखने को मिला, जिसमें WWE चैंपियनशिप बेल्ट दांव पर लगी थी।

दोनों के बीच रिंग में कांटेदार टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में रोमन रेंस का दखल लैसनर की हार का कारण बना। ट्राइबल चीफ के दखल से यह भी लगभग तय हो चला है कि WrestleMania 38 में लैसनर, रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं।

इसलिए ये भी स्पष्ट है कि लैश्ले vs लैसनर स्टोरीलाइन को साल के सबसे बड़े शो तक खींचना व्यर्थ होगा। इन कारणों की वजह से बेहतर होगा कि कंपनी, WrestleMania के लिए रेंस vs द बीस्ट फ्यूड को बिल्ड करने से पहले लैश्ले vs लैसनर स्टोरीलाइन का अंत करे।

1 / 4 NEXT

Edited by Neeraj sharma