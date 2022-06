4 तरीके जिनसे Bray Wyatt की WWE Money in the Bank में वापसी हो सकती है

WWE फैंस को ब्रे वायट (Bray Wyatt) का किरदार बहुत ही ज्यादा पसंद था। यह नाम फैंस की जुबान पर हमेशा ही रहता है। WWE ने पिछले साल ब्रे वायट को रिलीज करके सभी को अचंभित कर दिया था। वायट की फिर से रेसलिंग में वापसी की खबर ने सभी को खुश कर दिया था लेकिन अभी तक वो किसी भी कंपनी का हिस्सा नहीं बने हैं।

अब सभी फैंस लगातार यही सोच रहे हैं कि वायट की वापसी होगी या नहीं। निश्चित ही वायट की WWE Money in the Bank में वापसी इस लाइव इवेंट को यादगार बना देगी। हालांकि, ऐसा होने के चांस कम रहेंगे। खैर, इस आर्टिकल में हम 4 तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे ब्रे वायट WWE Money in the Bank इवेंट में वापसी करते हुए दिख सकते हैं।

4- WWE सुपरस्टार एलेक्सा ब्लिस के साथ फिर से जोड़ी बनाकर

WWE से रिलीज के पहले ब्रे वायट और एलेक्सा ब्लिस एक स्टोरीलाइन में शामिल थे। वायट के साथ रहते हुए एलेक्सा ब्लिस का डार्क रूप सामने आया था। WrestleMania 37 में फीन्ड और रैंडी ऑर्टन के मैच के दौरान अचानक पायरो (धुएं के साथ अतिशबाजी) के बाद एलेक्सा ब्लिस के चेहरे पर काला पदार्थ गिरने लगा, इस इंटरफेरेंस का फायदा रैंडी ऑर्टन ने उठाकर जीत दर्ज की।

बाद में एलेक्सा ने कहा कि उन्हें अब फीन्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर ब्रे वायट WWE Money in the Bank में वापसी करते हैं तो निश्चित ही वो एलेक्सा ब्लिस के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। ब्रे विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जीतने में ब्लिस की मदद कर सकते हैं।

3 ब्रे WWE Money in the Bank लैडर मैच में कर सकते हैं एंट्री

इस Money in the Bank लैडर मैच के कॅान्सेप्ट के अनुसार सुपरस्टार को ब्रीफकेस को रिंग के ऊपर से निकालना होता है। ब्रीफकेस में उपस्थित कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक साल तक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कहीं भी कैश-इन किया जा सकता है। कुछ ही साल पहले ब्रॉक लैसनर को मैच के बीच में अचानक जोड़ दिया गया था।

उसी तरह ब्रे वायट को भी बीच मैच में जोड़ा जा सकता है। हालांकि कई और भी तरीकों से ब्रे वायट मैच का हिस्सा बन सकते हैं। वायट लैडर मैच में शामिल हो चुके मेंबर पर हमला करके उसकी जगह ले सकते हैं। वायट की इस तरह की वापसी रेसलिंग जगत को हिलाकर रख देगी और उनका मैच जीतना किसी भी चैंपियन के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगा।

2- ब्रे वायट ट्राइबल चीफ को चुनौती दे सकते हैं

द ट्राइबल चीफ

रोमन रेंस मौजूदा WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन हैं जो हर रोज नए रिकॉर्ड बनाने के साथ कई रिकॉर्ड्स तोड़ भी रहे हैं। WWE यूनिवर्स को एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि रोमन रेंस असल में ब्रे वायट को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे।

अगस्त 2020 में Payback ईंट में रोमन रेंस ट्रिपल थ्रेट मैच में फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। फीन्ड को इसके बाद कभी भी रीमैच नहीं मिला और संभावना है कि वायट अपना बदला लेने के लिए Money in the Bank में शानदार वापसी कर रोमन रेंस को चुनौती दे सकते हैं।

1- विंस मैकमैहन को टीवी से दूर कर सकते हैं ब्रे वायट

विंस मैकमैहन और ब्रे वायट

यह बात साफ हो चुकी है कि विंस मैकमैहन ने कुछ आरोपों के चलते हाल ही में कंपनी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद पिछले दो हफ्तों से विंस टीवी पर कुछ समय के लिए दिख रहे हैं। हालांकि, विंस हमेशा टीवी पर नहीं दिखने वाले हैं। यह केवल कुछ समय तक हो सकता है।

अगर विंस Money in the Bank इवेंट में प्रोमो के लिए आते हैं, तब ब्रे वायट उनके सैगमेंट के दौरान दखल दे सकते हैं। वायट विंस पर हमला कर सकते हैं। यह ब्रे वायट की वापसी को और भी मजबूत बनाएगा। विंस ने उन्हें पिछले साल कंपनी से निकाला था और वापसी के बाद उन्होंने सबसे पहले मैकमैहन को ही अपना शिकार बनाया।

