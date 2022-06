4 विमेंस Superstars जिनके साथ WWE में भारतीय दिग्गज The Great Khali टीम बनाकर मैच लड़ चुके हैं

साल 2007 में द ग्रेट खली (The Great Khali) WWE इतिहास में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले सुपरस्टार बने। इससे जरूर अन्य भारतीय युवाओं के मन में भी कुछ कर गुजरने की चाह को जगाया होगा, शायद इसी कारण उसके बाद एकम (Akam), द सिंह ब्रदर्स (The Singh Brothers) और द इंडस शेर (The Indus Sher) जैसे सुपरस्टार्स उभर कर सामने आए हैं।

द ग्रेट खली साल 2014 में ही अपने फुल-टाइम प्रो रेसलिंग करियर को अलविद कह चुके हैं, लेकिन अपने WWE सफर के दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। 2010 के बाद WWE में उन्हें कॉमेडी सैगमेंट्स का हिस्सा ज्यादा बनते देखा जाता था, ऐसा अक्सर लोअर-कार्ड डिविजन के सुपरस्टार्स करते हैं।

इस दौरान उन्होंने WWE में कई विमेंस सुपरस्टार्स के साथ टीम बनाकर भी मैच लड़े थे। इसलिए इस आर्टिकल में हम उन विमेंस सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताएंगे जो WWE में द ग्रेट खली के साथ टीम बनाकर काम कर चुकी हैं।

WWE दिग्गज द ग्रेट खली के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं नटालिया

द ग्रेट खली और नटालिया

द ग्रेट खली और नटालिया की WWE में गहरी दोस्ती से अधिकतर फैंस वाकिफ रहे हैं और नटालिया खुद कह चुकी हैं कि खली के साथ काम करने से उन्हें हमेशा अच्छा महसूस होता आया है। दोनों एक नहीं, दो नहीं बल्कि WWE में कई बार टीम बनाकर मैच लड़ चुके हैं।

वो केवल WWE के वीकली शोज़ में ही नहीं बल्कि बड़े पीपीवी में भी साथ परफॉर्म कर चुके हैं। इन्हीं में से एक मुकाबला Hell in a Cell 2013 में हुआ, जहां खली-नटालिया का सामना फैंडैंगो-समर रे की टीम से हुआ। उस मैच में हॉर्नस्वॉगल भी खली और नटालिया के साथ रिंगसाइड पर मौजूद रहे। उस मैच में फैंडैंगो-समर बेबीफेस की हील टीम को बड़ी जीत मिली, लेकिन नटालिया और खली ने एक टीम के रूप में काम करते हुए अधिकतर मैचों में जीत दर्ज की थी।

ईव टॉरेस

साल 2010 द ग्रेट खली क लिए किसी भी दृष्टि से अच्छा साबित नहीं हो रहा था। 21 जून, 2010 के Raw एपिसोड से कुछ हफ्ते पहले ही उनकी चोट से वापसी हुई थी। Raw में उन्होंने ईव टॉरेस के साथ टीम बनाकर अलिसिया फॉक्स और प्राइमो की टीम का सामना किया। फॉक्स मैच को बीच में छोड़कर बैकस्टेज चली गई थीं, इस कारण प्राइमो को बचाने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। इसलिए खली ने प्राइमो की खूब पिटाई की और अपनी टीम को क्लीन तरीके से जीत दिलाई।

मारिया कनेलिस

जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 2010 के समय तक द ग्रेट खली एक मिड-कार्ड और लोअर-कार्ड डिविजन सुपरस्टार की भूमिका में नजर आने लगे थे। उस समय वो लगातार चोटों से घिरे हुए थे। Royal Rumble 2010 से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपना इन रिंग रिटर्न किया था।

उसके करीब एक महीने बाद यानी 16 फरवरी के SmackDown एपिसोड में खली ने मैट हार्डी और मारिया कनेलिस के साथ टीम बनाकर द हार्ट डाइनेस्टी(डेविड हार्ट, नटालिया और टायसन किड) का सामना किया। उससे अगले हफ्ते भी दोनों टीमें आमने-सामने आईं, लेकिन खली और उनकी टीम को दोनों मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी।

अलिसिया फॉक्स

द ग्रेट खली, अलिसिया फॉक्स और नटालिया

WWE Wrestlemania 28 में द ग्रेट खली टीम जॉनी vs टीम टेडी मैच का हिस्सा रहे, जिससे ये पता लगाया जाना था कि Raw और SmackDown को जॉन लॉरेनाइटस मैनेज करेंगे या फिर टेडी लॉन्ग। उस मैच में टीम जॉनी को जीत मिली थी। उससे अगले SmackDown एपिसोड में खली ने 6-पर्सन टैग टीम मैच में अलिसिया फॉक्स और नटालिया के साथ टीम बनाकर ड्रू मैकइंटायर-ब्री बैला-निकी बैला की टीम को चुनौती दी। इसमें खली की टीम ने अपने दुश्मनों को बहुत ही आसानी से शिकस्त दे दी।

