WWE इतिहास के 4 सबसे खराब Elimination Chamber मैच जिन्हें कोई याद नहीं रखना चाहता

Elimination Chamber: WWE Elimination Chamber 2023 इवेंट के लिए कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार यह शो मॉन्ट्रियल, कनाडा में देखने को मिलेगा। इस इवेंट में एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) मैच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहते हैं। WWE हमेशा ही इस मुकाबले को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इस साल दो Elimination Chamber मैच देखने को मिलेंगे।

दोनों ही मुकाबलों के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित होंगे। इस मुकाबले में 6 सुपरस्टार्स हिस्सा लेते हैं। यह मैच एक अनोखे केज में देखने को मिलता है, जहां दो सुपरस्टार्स मुकाबले की शुरुआत करते हैं और एक-एक सुपरस्टार समय-समय पर मैच में एंट्री करता है। सुपरस्टार्स को पिनफॉल या सबमिशन से एलिमिनेट किया जा सकता है। अंत तक बचने वाले स्टार की जीत होती है।

इस तरह के मैच हमेशा ही जबरदस्त रहते हैं। हालांकि, कई बार Elimination Chamber मैच ने फैंस को थोड़ा निराश भी किया है। यह मुकाबले रेसलिंग के हिसाब से अच्छे नहीं रहे हैं या फिर मैच में स्टार पावर की कमी थी। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 सबसे खराब Elimination Chamber मैचों के बारे में बात करेंगे।

4- WWE Elimination Chamber 2012 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच

WWE ने Elimination Chamber 2012 में वर्ल्ड टाइटल के लिए एक मैच तय किया था। यह Elimination Chamber मैच उतना खास साबित नहीं हुआ था। दरअसल, डेनियल ब्रायन (Daniel Bryan) पर अपने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को सैंटीनो मरेला, कोडी रोड्स, वेड बैरेट, बिग शो और द ग्रेट खली (The Great Khali) के खिलाफ डिफेंड करने का दबाव था।

इस मैच की शुरुआत में ही द ग्रेट खली और बिग शो जैसे बड़े सुपरस्टार्स एलिमिनेट हो गए। इसके बाद सुपरस्टार्स ने काफी समय तक संघर्ष किया और स्टार पावर की कमी के कारण मुकाबला खास नहीं बन पाया। मैच का अंत भी थोड़ा निराशाजनक साबित हुआ क्योंकि अंत में सैंटीनो और डेनियल ब्रायन बचे थे। इसी वजह से ब्रायन की जीत लगभग तय थी। मैच की बुकिंग कमजोर रही थी और कोई भी फैन इसे याद नहीं रखना चाहेगा।

3- WWE December to Dismember 2006 में ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच

December to Dismember 2006 असल में ECW का इवेंट था। WWE के ECW ब्रांड पर इस इवेंट को अच्छा बनाने का दबाव था लेकिन पूरा शो ही खराब रहा। इसका एक बड़ा कारण ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ Elimination Chamber मैच माना जा सकता है। यह मुकाबला निराशाजनक रहा था।

मेन इवेंट में बॉबी लैश्ले, बिग शो, सीएम पंक, हार्डकोर हॉली, टेस्ट और रॉब वैन डैम के बीच मुकाबला हुआ था। मैच में कुछ जगहों पर गलतियां देखने को मिली। इसके अलावा मैच काफी धीमा चला। कहा जा सकता है कि मैच क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही थी और इसी कारण कोई मुकाबले को याद नहीं रखना चाहेगा।

2- WWE No Way Out 2008 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच पाने के लिए Elimination Chamber मैच

No Way Out 2008 में WWE ने थोड़ा निराश किया था। दरअसल, एक Elimination Chamber मैच देखने को मिला था और इसके विजेता को WrestleMania में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच मिलता। इस मैच में द ग्रेट खली, बिग डैडी वी, बतिस्ता, फिनली, MVP और द अंडरटेकर मौजूद थे।

WWE ने इस मैच में द अंडरटेकर को ताकतवर दिखाया और बाकी सभी सुपरस्टार्स को थोड़ी निराशाजनक बुकिंग का सामना करना पड़ा। यह सही मायने में एक निराशाजनक चीज़ थी क्योंकि दूसरे सुपरस्टार्स को इस मुकाबले में खराब बुकिंग से नुकसान हुआ। WWE ने मैच में अहम सुपरस्टार्स को बुक नहीं करके भी निराश किया था।

1- WWE Elimination Chamber 2015 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच

Elimination Chamber 2015 में एक निराशाजनक मैच देखने को मिला था। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए Elimination Chamber मैच हुआ था। शेमस, डॉल्फ ज़िगलर, मार्क हेनरी, आर-ट्रुथ, रायबैक और किंग बैरेट के बीच यह मैच हुआ था। सभी सुपरस्टार्स ने मिलकर मैच को अच्छा बनाने की कोशिश की थी।

चैंपियनशिप के लिए यह मैच अच्छा नहीं बन पाया था। अमूमन यह मैच लंबे चलते हैं लेकिन आईसी टाइटल के लिए यह मुकाबला छोटा रहा। WWE ने मैच में बड़े सुपरस्टार्स को मौका नहीं दिया था और इसी वजह से फैंस की रुचि मुकाबले पर उतनी नहीं थी। इस मैच में रायबैक ने बड़ी जीत हासिल की थी।

