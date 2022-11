4 WWE चैंपियंस जिनके खिलाफ Money in the Bank ब्रीफकेस सफलतापूर्वक कैशइन नहीं हुआ

Money in the Bank: WWE साल 2005 में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। इसमें एक ब्रीफ़केस को रिंग के बीच में ऊपर टांगा जाता है और जो भी सुपरस्टार इस ब्रीफकेस को निकालने में कामयाब होता है वह एक साल के अन्दर इस MITB कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चैंपियनशिप पर कहीं भी कैश-इन कर सकता है।

Money in the Bank किसी भी सुपरस्टार को टॉप पर पहुँचा सकता है। कंपनी के 17 सालों के इतिहास में कई स्टार्स ने MITB कॉन्ट्रैक्ट को सफलता पूर्वक कैश-इन किया है। वहीं कुछ सुपरस्टार्स ऐसा करने में नाकाम भी रहे हैं। हालिया Raw एपिसोड में ऑस्टिन थ्योरी अपना MITB ब्रीफ़केस कैश-इन करने में सफल नहीं हुए थे। इस आर्टिकल में हम 4 वर्ल्ड चैंपियंस के बारे में जानेंगे जो Money in the Bank कैश-इन से बचने में कामयाब रहे थे।

#4- पूर्व WWE चैंपियन सीएम पंक

सीएम पंक विवादित सुपरस्टार जरूर हैं लेकिन उन्होंने रेसलिंग इंडस्ट्री के सभी बड़े मुकामों को छुआ है। वो निश्चित ही कंपनी के इतिहास के सबसे अनुभवी MITB कंपीटीटर हैं। पंक WWE के उन दो सुपरस्टार्स में शामिल हैं जिन्होंने दोनों बार सफलतापूर्वक MITB कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन किया है।

साल 2012 में जॉन सीना ने MITB ब्रीफकेस जीता था। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन ने RAW के 1000वें एपिसोड में अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस के नाम से मशहूर सीएम पंक को मैच के लिए चुनौती दी थी। बिग शो के दखल के कारण सीएम पंक इस कैश-इन से सफलतापूर्वक बचने में कामयाब हुए थे।

#3- WWE दिग्गज जॉन सीना

जॉन सीना WWE के सबसे महान सुपरस्टार्स में से एक हैं। जॉन सीना और Money in the Bank का सबंध काफी पुराना है। सीना पहले ऐसे सुपरस्टार थे, जो MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन में असफल हुए थे। इसके साथ ही 16 बार के चैंपियन जॉन सीना पर रिकॉर्ड तीन बार यह कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया गया था।

साल 2013 में डेमियन सैंडो मिस्टर Money in the Bank बने थे। इस दौरान जॉन सीना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे। सैंडो ने 28 अक्टूबर को हुए Raw में सीना पर हमला करने के बाद अपना MITB ब्रीफ़केस कैश-इन किया था। सीना ने डेमियन सैंडो को पिन करके अपनी चैंपियनशिप बरकरार रखी थी।

#2- जिंदर महल

साल 2017 में जिंदर महल का WWE चैंपियन बनना उस साल के सबसे चौंकाने वाले मोमेंट्स में से एक था। उसी साल बैरन कॉर्बिन Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सफल हुए थे। 15 अगस्त 2017 के SmackDown के एपिसोड में ज़िंदर महल और जॉन सीना का मुकाबला हुआ था।

जिंदर और सीना के मैच में कॉर्बिन का दखल देखने मिला था। उस समय के WWE चैंपियन को अपना निशाना बनाने से पहले बैरन ने जॉन पर हमला कर दिया था। इसके बाद लोन वॉल्फ ने अपना MITB ब्रीफ़केस कैश-इन किया था लेकिन सीना के दखल के कारण महल रोलअप की मदद से कॉर्बिन को पिन करने में सफल रहे थे।

#1- रोमन रेंस

साल 2018 पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए काफी यादगार रहा था। इसी साल मॉन्स्टर अमंग मैन के नाम से मशहूर ब्रॉन मिस्टर Money in the Bank बने थे। इस समय रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन थे। ब्रॉन ने कई मौकों पर अपना MITB ब्रीफ़केस कैश-इन करने की कोशिश की थी लेकिन हर बार वो विफल हुए थे।

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ऐलान किया था कि वो अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट Hell in a Cell में कैश-इन करेंगे। रोमन ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। मैच के दौरान कई लोग का दखल देखने मिला था। इसके बाद ब्रॉक लैसनर ने आकर दोनों पर हमला कर दिया था, जिसके कारण यह मैच नो कॉन्टेस्ट के जरिए खत्म हुआ था। इस तरह बिग डॉग MITB ब्रीफ़केस कैश-इन से बचने में कामयाब रहे थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes