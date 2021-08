4 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड के दौरान देखने को मिली 

इस हफ्ते WWE रॉ (Raw) का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। Raw के इस एपिसोड के दौरान गोल्डबर्ग (Goldberg) की एक बार फिर वापसी हुई और उन्होंने एक बार फिर खुद को WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) का चैलेंजर बताया। आपको बता दें, इस हफ्ते Raw में लैश्ले ने आखिरकार गोल्डबर्ग का चैलेंज स्वीकार कर लिया और इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच SummerSlam के लिए ऑफिशियल किया जा चुका है। इसके अलावा इस हफ्ते Raw में हुए एक मैच के दौरान नाया जैक्स को चोट लग गई थी जिसकी वजह से वह लहूलुहान हो गईं।

वहीं, पिछले हफ्ते Raw के एपिसोड में कराए गए कुछ मैचों का आयोजन इस हफ्ते के शो के दौरान भी किया गया। पिछले कुछ समय में किये गए कई गलतियों की वजह से Raw को काफी नुकसान हुआ था और कुछ गलतियां इस हफ्ते Raw के एपिसोड के दौरान भी देखने को मिली। इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते Raw के एपिसोड के दौरान देखने को मिली।

4- रिया रिप्ली का लगातार दूसरे हफ्ते Raw में शार्लेट फ्लेयर vs निकी A.S.H के मैच में दखल न देना

पिछले हफ्ते Raw की तरह इस हफ्ते Raw के मेन इवेंट में भी Raw विमेंस चैंपियन निकी A.S.H का मुकाबला शार्लेट फ्लेयर से देखने को मिला। फर्क सिर्फ इतना था कि इस हफ्ते के शो के दौरान हुए मैच में निकी A.S.H, शार्लेट फ्लेयर को हराने में कामयाब रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुए मैच की तरह इस हफ्ते हुए मैच में भी रिया रिप्ली ने दखल नहीं दिया।

आपको बता दें, SummerSlam में Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच में रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर vs निकी A.S.H का मुकाबला होने जा रहा है इसलिए रिया का निकी vs शार्लेट फ्लेयर के मैच से दूर रहना हैरान करता है। इसके बजाए रिया रिप्ली इस हफ्ते के शो के दौरान नाया जैक्स का सामना करती हुई दिखाई दी थीं और इस मैच में रिया, नाया जैक्स को हराने में कामयाब रही थी।

