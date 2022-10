4 WWE Superstars जो अगले King of the Ring बन सकते हैं

King of The Ring: WWE ने हाल ही में मैनेजमेंट और रोस्टर से लेकर कई चीज़ों में बड़े बदलाव किए हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि कंपनी किंग ऑफ द रिंग (King of The Ring) टूर्नामेंट वापस लाना चाहती है। हालांकि, इसके बारे में कोई भी घोषणा नहीं हुई है।

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कंपनी King of the Ring को प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह होस्ट कर सकती है। जेवियर वुड्स ने साल 2021 में आखिरी बार King of the Ring का खिताब जीता था। इस आर्टिकल में हम 4 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जो King of the Ring के अगले विजेता बन सकते हैं।

4- पूर्व WWE यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर

कुछ ही महीनों पहले जजमेंट डे को जॉइन करने के साथ ही फिन बैलर का हील टर्न देखने मिला था। कई लोग उन्हें इस हील ग्रुप का लीडर मान रहे हैं। हाल में हुए Extreme Rules प्रीमियम लाइव इवेंट में बैलर ने हॉल ऑफ फेमर ऐज को "आई क्विट" मैच में हराया था। वो हील किरदार में बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं।

जजमेंट डे रोस्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किसी बड़े मुकाम को हासिल करने का प्रयास कर सकता है। King of the Ring से इसकी शुरुआत देखने मिल सकती है। पिछली बार बैलर यह खिताब हासिल करने से एक कदम पीछे रह गए थे। निश्चित ही हील फिन बैलर King of the Ring बनकर रोस्टर में अपना दबदबा बना सकते हैं।

3- केविन ओवेंस

केविन ओवेंस का प्राइज़ फाइटर कैरेक्टर बहुत ही शानदार है, लेकिन वो लंबे समय से किसी बड़ी चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में नहीं दिखे हैं। अपने WWE करियर की शुरुआत में केविन ने जबरदस्त प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया था। उन्हें WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने लंबा समय बीत चुका है।

ट्रिपल एच के क्रिएटिव हेड बनने के बाद कई लोगों का मानना है कि ओवेंस फिर से एक बार टॉप स्टोरीलाइन का हिस्सा बन सकते हैं। King of the Ring टूर्नामेंट इसके लिए सबसे बड़ा विकल्प साबित हो सकता है। केविन किंग के कैरेक्टर में उस समय के वर्ल्ड चैंपियन को चुनौती दे सकते हैं।

2- सैमी ज़ेन

हाल ही में सैमी ज़ेन के रोमन रेंस के ग्रुप ब्लडलाइन का मेंबर बनने की स्टोरीलाइन को फैंस ने बहुत पसंद किया था। अब सैमी ज़ेन कंपनी के सबसे खतरनाक फैक्शन द ब्लडलाइन में शामिल हो चुके हैं। हील ग्रुप में होने के बावजूद भी पूर्व आईसी चैंपियन को WWE यूनिवर्स का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है।

ब्लडलाइन में फिलहाल रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हैं और उसोज टैग टीम चैंपियंस हैं। ट्राइबल चीफ, ब्लडलाइन मेंबर्स को कुछ और उपलब्धियां ग्रुप में जोड़ने के लिए कह सकते हैं। यह बिल्कुल संभव है कि सैमी ज़ेन अपने सभी साथियों की मदद से King of the Ring का खिताब ब्लडलाइन के लिए जीतें।

1- ड्रू मैकइंटायर

ड्रू मैकइंटायर पिछले कुछ समय से रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे चर्चित स्टार्स में से एक हैं लेकिन टॉप स्टार होने के बावजूद उन्हें बड़े मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। Clash at the Castle में होम क्राउड के सामने जबरदस्त प्रदर्शन करने के बावजूद ड्रू मैकइंटायर को हार का सामना करना पड़ा था।

हाल ही में हुए Extreme Rules में भी वो कैरियन क्रॉस के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। स्कॉटिश वॉरियर ने यह साफ कर रखा है कि वो फैंस के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। मैकइंटायर को मेन इवेंट का हिस्सा बनने के लिए एक बड़ी उपलब्धि की जरूरत है। King of the Ring के रूप में फैंस मैकइंटायर की बादशाहत देख सकते हैं।

