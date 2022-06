4 WWE Superstars जिन्हें Roman Reigns को Money in the Bank 2022 में चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहिए

WWE का अगला इवेंट Money in the Bank 2022 रहेगा। यह WWE के सबसे अहम शोज़ में से एक है। इस इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) लड़ते हुए जरूर नजर आएंगे। रेंस ने पिछले इवेंट को मिस किया था और उन्होंने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद अभी तक अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है।

Money in the Bank में उनका चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्हें रेंस के खिलाफ टाइटल मैच मिल सकता है। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिनके खिलाफ रोमन रेंस का Money in the Bank 2022 में चैंपियनशिप मैच लड़ना चाहिए।

4- WWE दिग्गज बॉबी लैश्ले

बॉबी लैश्ले ने Hell in a Cell 2022 में ओमोस और MVP को हैंडीकैप मैच में हराया था। मैच के बाद लैश्ले ने फैन से नकली WWE टाइटल लेकर उसके साथ जीत को सेलिब्रेट किया था। उन्होंने यहां साफ तौर पर संकेत दिए थे कि वो WWE चैंपियनशिप के लिए अगले चैलेंजर हो सकते हैं।

बॉबी लैश्ले का Raw में ऑस्टिन थ्योरी के साथ सैगमेंट देखने को मिला था। हालांकि, WWE उन्हें इस स्टोरीलाइन से दूर रखते हुए रोमन रेंस के खिलाफ स्टोरीलाइन में ला सकता है। दोनों ही दिग्गजों के बीच मैच हुए हैं और लैश्ले ने उन्हें पराजित भी किया हुआ है। इसी वजह से उन्हें Money in the Bank जैसे बड़े इवेंट में आमने-सामने देखना रोचक रहेगा।

3- शिंस्के नाकामुरा

शिंस्के नाकामुरा और रोमन रेंस के बीच कई बार मैच टीज़ हो गया है। 2021 की शुरुआत में उनके मुकाबले के संकेत मिले थे लेकिन उस समय मैच नहीं हो पाया था। इसके अलावा WrestleMania 38 के बाद SmackDown में नाकामुरा का रोमन के साथ कंफ्रंटेशन हुआ था। लग रहा था कि आखिर उनका मैच होगा।

अभी तक रोमन के खिलाफ उन्हें सिंगल्स मैच नहीं मिला है लेकिन Money in the Bank में उन्हें मौका मिल सकता है। उसोज़ ने उन्हें चोटिल किया था और वो अब कुछ समय बाद रिटर्न करते हुए ब्लडलाइन से बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं और रेंस को बड़े इवेंट में टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं।

2- सैथ रॉलिंस

सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच दुश्मनी चल रही है लेकिन अब थोड़े समय के लिए इसपर विराम लगने वाला है। रोड्स चोटिल हैं और वो कुछ महीनों तक एक्शन से दूर रहेंगे। सैथ रॉलिंस इसी दौरान रोमन रेंस के खिलाफ दुश्मनी शुरू कर सकते हैं। रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच दुश्मनी अधूरी है।

दोनों दिग्गजों का Money in the Bank के साथ बड़ा इतिहास रहा है। इसी वजह से उन्हें इस अहम इवेंट में लड़ते हुए देखना जरूर खास रहेगा। रोमन ने Royal Rumble 2021 में सैथ का सामना किया था और मैच का अंत DQ से हुआ था। अब सैथ अपने पूर्व साथी से बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं।

1- रिडल

रिडल ने पिछले कुछ समय में लगातार रोमन रेंस के खिलाफ मैच टीज़ किया है। रेंस की वजह से ही रैंडी ऑर्टन को चोट लगी थी और रिडल ने कुछ मौकों पर बताया है कि वो अपने टैग टीम पार्टनर का बदला लेने के लिए रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं। Money in the Bank उनके मैच के लिए अच्छा विकल्प रहेगा।

रिडल ने कुछ समय पहले ही बताया है कि वो SmackDown के अगले एपिसोड में रोमन रेंस से चैंपियनशिप मैच लेने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों के बीच मैच के लगातार संकेत मिल रहे हैं और उन्हें अब बड़े इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के आमने-सामने देखा जा सकता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far