4 WWE Superstars जिन्होंने Elimination Chamber मैचों में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन किए हैं

Elimination Chamber: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2023) रहेगा। इस शो के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि दो Elimination Chamber मैच देखने को मिलेंगे। WWE सालों से चैंबर मैचों का आयोजन कर रहा है और कई दिग्गजों ने इसमें जीत दर्ज की हुई है।

इस मैच की शुरुआत दो स्टार्स करते हैं और बाद में एक-एक करके 4 अन्य रेसलर्स मुकाबले का हिस्सा बनते हैं। सुपरस्टार्स यहां एक-दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। अंत में सर्वाइव करने वाले सुपरस्टार को जीत मिलती है। कई सारे स्टार्स ने मैच में ढेरों एलिमिनेशन किए हैं। इस आर्टिकल में हम 4 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने Elimination Chamber मैच में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन किए हैं।

4- WWE दिग्गज Randy Orton ने Elimination Chamber मैचों में 6 स्टार्स को बाहर किया है

रैंडी ऑर्टन कई अलग-अलग तरह के मैचों का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने लगभग सभी मुकाबलों में शानदार काम करके फैंस का दिल जीता है। ऑर्टन ने अपने करियर में अभी तक 8 बार Elimination Chamber मैच में हिस्सा लिया है और इसमें से एक बार उन्हें बड़ी जीत भी मिली है।

ऑर्टन ने इस दौरान कुल 6 एलिमिनेशन किए हैं। इस दिग्गज ने Elimination Chamber 2014 में जीत दर्ज की थी और उन्होंने यहां अपने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया था। यह उनकी चैंबर मैच में एकमात्र जीत है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में वो और भी Elimination Chamber मैच जीतेंगे।

3- द अंडरटेकर (6 एलिमिनेशन)

द अंडरटेकर हमेशा से अपने खतरनाक अंदाज और शानदार कैरेक्टर वर्क के लिए फेमस रहे हैं। इस दिग्गज सुपरस्टार को अपने जबरदस्त कद का फायदा मिला है और उन्होंने Elimination Chamber मैचों में डॉमिनेशन दिखाया है। उन्होंने सिर्फ 3 चैंबर मैचों में भाग लिया है।

दिग्गज ने इसमें से एक Elimination Chamber मैच जीता है और वो यहां 6 एलिमिनेशन करने में सफल रहे हैं। कम मैचों में डबल एलिमिनेशन करना शानदार चीज़ है। आपको बता दें कि द डेडमैन को No Way Out 2008 में हुए Elimination Chamber मैच में जीत मिली थी।

2- ट्रिपल एच (7 एलिमिनेशन)

ट्रिपल एच को Elimination Chamber मैचों के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सुपरस्टार कहा जा सकता है। द गेम ने अभी तक 6 चैंबर मैचों में हिस्सा लिया है और इसमें से उन्हें 4 मौकों पर बड़ी जीत मिली है। ट्रिपल एच ने इस दौरान 7 एलिमिनेशन किए हैं।

एलिमिनेशन और जीत दोनों के मामले में एच का रिकॉर्ड शानदार रहा है। द गेम ने SummerSlam 2003, New Year's Revolution 2005, No Way Out 2008 और No Way Out 2009 में Elimination Chamber मैच जीते हैं। द गेम के इस रिकॉर्ड को किसी भी स्टार के लिए तोड़ना आसान नहीं रहेगा।

1- क्रिस जैरिको (10 एलिमिनेशन)

क्रिस जैरिको अन्य सुपरस्टार्स के मुकाबले एलिमिनेशन के मामले में बहुत आगे हैं। दिग्गज सुपरस्टार ने अभी तक 8 Elimination Chamber मैचों में हिस्सा लिया है और इसमें उन्होंने कुल 10 लोगों को एलिमिनेट किया है। जैरिको का मैच में डॉमिनेशन देखने को मिला है और उन्होंने एक बार चैंबर मैच जीता भी है।

2010 के Elimination Chamber मैच में क्रिस ने जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। अभी क्रिस WWE का हिस्सा नहीं हैं। वो कई सालों से All Elite Wrestling में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने उस प्रमोशन में जाकर अपने करियर को एक नई राह दी है।

