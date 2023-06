4 WWE Superstars जिन्होंने सबसे ज्यादा बार Money in the Bank लैडर मैचों में हिस्सा लिया है

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन काफी सालों से देखने को मिल रहा है। पहले इस तरह के मैचों का आयोजन रेसलमेनिया (WrestleMania) में किया जाता था और बाद में WWE ने इसे अपना एक अहम प्रीमियम लाइव इवेंट बना दिया।

अभी तक WWE इतिहास में ढेरों Money in the Bank मैच देखने को मिले हैं और कुछ ऐसे रेसलर्स रहे हैं, जिन्होंने बहुत बार इस तरह के मैच में हिस्सा लिया है। इस आर्टिकल में हम Money in the Bank लैडर मैचों में सबसे ज्यादा बार हिस्सा लेने वाले 4 सुपरस्टार्स को लेकर बात करेंगे।

4- WWE दिग्गज Christian ने 6 Money in the Bank लैडर मैचों में हिस्सा लिया है

क्रिश्चियन को WWE इतिहास के सबसे अच्छे इन-रिंग सुपरस्टार्स में गिना जाता है। उन्होंने अपने करियर में 6 बार Money in the Bank लैडर मैचों में हिस्सा लिया है। हालांकि, उनकी एक में भी जीत देखने को नहीं मिली है। WrestleMania 21, 25 और 26 में क्रिश्चियन ने लैडर मैच में हिस्सा लिया था।

पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने Money in the Bank 2010, 2012 और 2013 के लैडर मैचों में भी जगह बनाई थी। इन मैचों में दिग्गज ने जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश की और वो कई बार करीब भी आए। हालांकि, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई।

3- डॉल्फ ज़िगलर (6 मैच)

डॉल्फ ज़िगलर WWE इतिहास में अभी तक 6 बार Money in the Bank लैडर मैचों में हिस्सा ले चुके हैं। कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और एक बार उन्हें जीत भी मिली है। ज़िगलर ने 2012 का Money in the Bank लैडर मैच जीता था और फिर चैंपियन भी बनने में सफल हुए थे।

ज़िगलर ने इसके अलावा WrestleMania 26 में लैडर मुकाबले में जगह बनाई थी। हालांकि, वो जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। द शो ऑफ ने Money in the Bank 2010, 2014, 2015 और 2017 के लैडर मैचों में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि उन सभी में उन्हें हार मिली है।

2- कोफी किंग्सटन (7 मैच)

कोफी किंग्सटन ने अभी तक 7 अलग-अलग मौकों पर Money in the Bank लैडर मैचों में हिस्सा लिया है। वो यहां अपने जबरदस्त स्पॉट्स के लिए चर्चा में रहे हैं। हालांकि, उन्हें एक भी बार जीत नहीं मिल पाई है। WrestleMania 25 और 26 में कोफी ने ब्रीफकेस के लिए मैच लड़ा था लेकिन उन्हें हार मिली।

कोफी किंग्सटन ने Money in the Bank 2010, 2011, 2014, 2015 और 2018 में लैडर मैच में जगह बनाई थी। किंग्सटन अभी कई और सालों तक WWE में काम करेंगे और ऐसे में आने वाले समय में वो कई और मौकों पर Money in the Bank लैडर मैचों का हिस्सा बनते हुए नज़र आ सकते हैं।

1- केन (7 मैच)

केन को WWE इतिहास के सबसे खतरनाक स्टार्स में गिना जाता है। उन्होंने WWE में रहते हुए अपना बड़ा नाम बनाया है। केन का प्रदर्शन Money in the Bank लैडर मैचों में बेहतरीन रहा है। उन्होंने अभी तक 7 बार इस तरह के मैच में हिस्सा लिया और एक बार वो ब्रीफकेस जीतने में सफल भी रहे हैं।

केन ने WrestleMania 21, 25 और 26 में Money in the Bank मैच में जगह बनाई थी लेकिन वो यहां जीत दर्ज करने में असफल रहे। 2010 के लैडर मुकाबले में केन ने ब्रीफकेस पर कब्जा किया था। इसके बाद दिग्गज 2011, 2012 और 2015 के Money in the Bak लैडर मैच का हिस्सा बने और इनमें उन्हें जीत नहीं मिली।

