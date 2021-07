4 बड़े WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने पिछले हफ्ते धमाकेदार वापसी की

कुछ दिन पहले ही WWE के शोज़ में लाइव क्राउड की वापसी हुई है और फैंस का रिएक्शन किसी भी इवेंट को ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आपको ये भी याद दिला दें कि COVID-19 महामारी के समय में WWE की रेटिंग्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसकी भरपाई करना अब कंपनी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है।

अच्छी बात ये है कि Thunderdome एरा के आखिरी रॉ (Raw) एपिसोड की तुलना में फैंस की वापसी वाले Raw एपिसोड की व्यूअरशिप में 20% का इजाफा दर्ज किया गया है। फैंस की वापसी से अलग WWE ने पिछले हफ्ते कई दिग्गज सुपरस्टार्स की वापसी भी करवाई है।

हालांकि WWE में पार्ट-टाइम सुपरस्टार्स की हमेशा से आलोचना होती रही है, लेकिन उनकी लोकप्रियता कंपनी के लिए फायदे का सौदा भी साबित होती आई है। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 4 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जिनकी पिछले हफ्ते WWE में धमाकेदार वापसी हुई है।

जॉन सीना ने WWE Money in the Bank में वापसी की

Scream really loud with the return of John Cena 😭😭😭pic.twitter.com/iocs2UCkyJ #MITB — Carolin Aquino Lay 🇩🇴 (@Carolayaquino23) July 19, 2021

Money in the Bank पीपीवी के मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस के दखल के बाद रोमन रेंस, ऐज को हराकर अपने WWE यूनिवर्सल टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड करने में सफल रहे थे। मैच के बाद ऐज, रॉलिंस को पीटते-पीटते बैकस्टेज ले गए, वहीं ट्राइबल चीफ अपनी जीत को सेलिब्रेट करने ही वाले थे, तभी जॉन सीना के 'The Time is Now' एंट्रेंस सॉन्ग को सुनकर फैंस झूम उठे।

This kid's reaction to John Cena making his WWE return last night 🙌 @BRWrestling



(via @btp_paul)pic.twitter.com/SH86s1Rpfv — Bleacher Report (@BleacherReport) July 20, 2021

उन्होंने फैंस का अभिवादन स्वीकार करने के बाद ट्राइबल चीफ को कन्फ्रंट किया, लेकिन उन्हें यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज अगले Raw एपिसोड में किया। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सीना आखिरी बार WWE रिंग में WrestleMania 36 में नजर आए थे, जहां उन्हें द फीन्ड के खिलाफ फायरफ्लाई फनहाउस मैच में हार मिली थी।

Summerslam में दोनों की भिड़ंत लगभग तय है, जहां जॉन 17वीं बार WWE चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे, वहीं ट्राइबल चीफ अपने शानदार चैंपियनशिप सफर को जारी रखने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे।

