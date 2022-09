4 WWE Superstars जिनके खिलाफ Roman Reigns ने हील के तौर पर डॉमिनेट किया

Roman Reigns: WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) को हील टर्न के बाद जबरदस्त सफलता मिली है। रोमन रेंस ने WWE में सालों तक बेबीफेस के तौर पर काम किया लेकिन उन्हें फैंस उतना पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से हील टर्न उनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प रहता। समरस्लैम (SummerSlam) 2020 में उन्होंने हील के तौर पर वापसी की।

उन्होंने इसके बाद ढेरों सुपरस्टार्स का सामना किया है। कुछ सुपरस्टार्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा वहीं कुछ ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। खैर, इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिनके खिलाफ रोमन रेंस ने हील के तौर पर WWE में डॉमिनेट किया है।

4- WWE सुपरस्टार सैमी जेन

सैमी जेन अभी ब्लडलाइन में शामिल होने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और वो इस फैक्शन के साथ ही नजर आ रहे हैं। हालांकि, पहले वो रोमन रेंस के विरोधी भी रह चुके हैं। रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच 2021 के अंतिम कुछ महीनों में दुश्मनी देखने को मिल रही थी। इसी दौरान सैमी जेन भी स्टोरीलाइन का हिस्सा बने और वो यूनिवर्सल टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर थे।

3 दिसंबर 2021 को रोमन रेंस और सैमी जेन के बीच SmackDown में मैच हुआ। इस मैच के पहले ब्रॉक ने आकर सैमी पर बुरी तरह अटैक किया। रोमन ने बाद में एंट्री करके मैच में अपना दबदबा बनाया और कुछ ही सेकंड्स में जीत दर्ज कर ली। सैमी को यहां ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला।

3&2- द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन

द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों को ही WWE में काफी ताकतवर दिखाया गया है और उन्हें काफी सफलता मिली है। SummerSlam 2020 में वापसी के बाद Payback में रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच मिला। दरअसल, द फीन्ड अपने टाइटल को रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे।

इस ट्रिपल थ्रेट मैच में शुरुआत में रोमन रेंस आए ही नहीं। द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों ने मैच में एक-दूसरे की बुरी हालत कर दी और रिंग को भी तबाह कर दिया। बाद में रोमन रेंस ने एंट्री की और उन्होंने चैंपियनशिप मैच के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए मुकाबले में जगह बनाई। उन्होंने यहां बहुत आसानी से दबदबा बनाया और जीत हासिल करके चैंपियनशिप पर कब्जा किया।

1- जे उसो

रोमन रेंस और जे उसो अभी ब्लडलाइन का हिस्सा हैं लेकिन उनके बीच एक जबरदस्त स्टोरीलाइन देखने को मिली थी। रोमन और जे के बीच दो धमाकेदार मैच देखने को मिले थे। इन मैचों द्वारा जे उसो का कद बढ़ा। हालांकि, रोमन रेंस का हील के तौर पर दबदबा देखने लायक साबित हुआ।

Clash at the Castle में जे उसो ने रोमन को टक्कर देने की कोशिश की लेकिन ट्राइबल चीफ एक अलग ही स्तर पर काम कर रहे थे। कुछ ऐसा ही उन्होंने Hell in a Cell में किया। उन्होंने दोनों ही मैचों में जे उसो पर दबदबा बनाया और इसी वजह से उनका हील के तौर पर कद बढ़ा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Ujjaval