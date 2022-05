4 WWE Superstars जिन्हें Roman Reigns के ब्रेक पर जाने के बाद कंपनी का फेस बनाया जा सकता है

WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) के आने वाले समय में ब्रेक पर जाने की कई रिपोर्ट्स सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रोमन रेंस करीब 2 महीने तक टेलीविजन पर दिखाई नहीं देंगे। बता दें, रोमन रेंस ने हाल ही में कंपनी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब वो पहले के मुकाबले काफी कम WWE शोज में दिखाई देंगे।

खबर है कि अगले इवेंट Hell in a Cell 2022 में रोमन रेंस का मैच नहीं होगा, हालांकि, उनके Money in the Bank और SummerSlam इवेंट का हिस्सा बनने की खबर है। देखा जाए तो रोमन रेंस अपने करियर में पहले भी कुछ मौकों पर ब्रेक पर जाते हुए दिखाई दे चुके हैं और उनकी अनुपस्थिति में दूसरे सुपरस्टार को कंपनी का फेस बनाया गया था। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें रोमन रेंस के ब्रेक पर जाने के बाद कंपनी का फेस बनाया जा सकता है।

4- WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले

WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले वर्तमान समय में कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं। इस वक्त वो ओमोस के साथ फिउड में व्यस्त हैं और अगले हफ्ते Raw में होने जा रहे स्टील केज मैच के जरिए वो शायद ओमोस के साथ फिउड समाप्त कर लेंगे। इसके बाद बॉबी लैश्ले किसी बड़े फिउड का हिस्सा बन सकते हैं।

देखा जाए तो बॉबी लैश्ले ने WWE चैंपियन के रूप में खुद को साबित किया था इसलिए संभव है कि WWE रोमन रेंस की अनुपस्थिति में बॉबी लैश्ले को कंपनी का फेस बनने का मौका दे सकती है। अगर बॉबी लैश्ले को कंपनी का फेस बनने का मौका मिलता है तो यह देखना रोचक होगा कि वो रोमन की अनुपस्थिति में कंपनी के फेस के रूप में खुद को साबित कर पाते हैं या नहीं।

3- WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस

रोमन रेंस ने ल्यूकीमिया बीमारी से ग्रसित होने के बाद साल 2018 में WWE से लंबे समय के लिए ब्रेक ले लिया था। इसके बाद पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन सैथ रॉलिंस को रोमन रेंस की अनुपस्थिति में कंपनी का फेस बनाया गया था। सैथ रॉलिंस ने कंपनी का फेस बनने के बाद काफी शानदार काम किया था और वो लंबे समय तक कंपनी के फेस बने रहे थे।

चूंकि, सैथ पहले भी खुद को कंपनी के फेस के रूप में साबित कर चुके हैं इसलिए संभव है कि रोमन रेंस के ब्रेक पर जाने के बाद WWE में एक बार फिर कुछ समय के लिए सैथ को कंपनी का फेस बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सैथ रॉलिंस को एक बार फिर बड़ा पुश दिया जा सकता है।

2- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स

कोडी रोड्स को WrestleMania 38 के जरिए WWE में वापसी के बाद से ही बेबीफेस के रूप में बड़ा पुश दिया गया है। यही नहीं, कोडी रोड्स ने वापसी के बाद से ही लगातार कई मैच जीतकर मेन रोस्टर में विनिंग स्ट्रीक कायम कर ली है। यह चीज़ दर्शाती है कि कंपनी के पास कोडी रोड्स के लिए काफी बड़े प्लान मौजूद हैं।

यही कारण है कि संभव है कि कोडी रोड्स को रोमन रेंस की अनुपस्थिति में कंपनी के फेस के रूप में पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कोडी रोड्स को बेबीफेस सुपरस्टार के रूप में काफी फायदा हो सकता है। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि कोडी कंपनी का फेस बनाए जाने के बाद खुद को इस रोल में साबित कर पाते हैं या नहीं।

1- WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर

WWE में रोमन रेंस ने साल 2020 में कुछ महीनों के लिए ब्रेक लिया था और उनकी अनुपस्थिति में ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियन बनाते हुए कंपनी का फेस बनाया गया था। देखा जाए तो वर्तमान समय में ड्रू मैकइंटायर कंपनी में मौजूद सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं और उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी जा रही है।

यही कारण है कि संभव है कि रोमन रेंस के ब्रेक पर जाने के बाद ड्रू मैकइंटायर को एक बार फिर कंपनी के फेस के रूप में पेश किया जा सकता है। बता दें, हाल ही में ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस के बीच दुश्मनी की शुरुआत होते हुए देखने को मिली थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि फैंस को अभी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच सिंगल्स मैच देखने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

